6 agosto - Spettacolo di danza Medievalia “divertimento cortigiano” a Gioia del Colle (Bari) 06/08/2021 Nell’ambito delle giornate di valorizzazione organizzate dalla Direzione regionale Musei Puglia, venerdì 06 agosto, il Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle in collaborazione con l’Associazione Culturale “Francesco Durante” di Caserta (promotrice e ideatrice con l’Ass. Cult. “Ave Gratia Plena” del ciclo Medievalia), aprirà straordinariamente al pubblico dalle ore 20.30 alle ore 23.00 con lo spettacolo di danza Medievalia “divertimento cortigiano”.





Dopo i saluti del Direttore del Museo, Fabio Galeandro, che illustrerà la valenza del castello di Gioia del Colle nel contesto della millenaria storia del territorio, Pietro Di Lorenzo (Planetario di Caserta) introdurrà alle conoscenze e ai segreti del cielo medievale, all’epoca studiato in una unica prospettiva che includeva gli aspetti scientifici (astronomia) e quelli suggestivi e non scientifici (astrologia); conoscenze e competenze ritenute centrali alla corte di Federico II di Svevia e che saranno illustrate al pubblico coinvolgendolo anche nella simulazione di qualche misura con strumenti copie di quelli dell’epoca.

Il programma culturale si concluderà con un concerto/spettacolo per immergersi nel mondo sonoro dell’imperatore.



Informazioni per il pubblico



Orario dell’evento: dalle ore 20.30 alle 23.00 (ultimo ingresso ore 22.30)

Numero massimo di visitatori consentito: 60 persone

Prenotazione: consigliata tramite l’app ioprenoto (https://ioprenotoapp.com/). Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti ed effettuando in sede la registrazione obbligatoria (in caso di difficoltà, contattare il Museo: 080/3481305)

Costo dell’evento: gratuito

Per informazioni: tel. 080/3481305

email: drm-pug.museogioiadelcolle@beniculturali.it



Le misure anti-contagio e le modalità di visita previste durante l’evento sono consultabili al seguente link: https://musei.puglia.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/05/DRM-PUG-Modalit%C3%A0-di-visita2.pdf.