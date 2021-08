2 agosto - JAVIER GIROTTO E VINCE ABBRACCIANTE IN CONCERTO A CUTROFIANO CON IL LORO 02/08/2021 JAVIER GIROTTO E VINCE ABBRACCIANTE IN CONCERTO A CUTROFIANO CON IL LORO "SANTUARIO"



Lunedì 2 agosto imperdibile appuntamento per la rassegna culturale DAIMON con il concerto del duo Javier Girotto e Vince Abbracciante in programma a Cutrofiano in piazza Municipio (ore 21.00 - ingresso libero con offerta responsabile - info e prenotazione posti 3534294041, 3395745559, daimon@29nove.com).



La rassegna culturale DAIMON, prodotta dalla Cooperativa Ventinovenove con il patrocinio di Legacoop Puglia e del Distretto produttivo Puglia Creativa, in collaborazione con Zero Nove Nove, ospita un duo d'eccezione che presenterà al pubblico il nuovo album “Santuario”, prodotto da Dodicilune, distribuito in Italia e all'estero da Ird e nei migliori store on line da Believe.



Non è certo la prima volta che il jazz e le tradizioni argentine s'innamorano fino a finire in un abbraccio vigoroso, simile a un tango impetuoso e improvviso.

Non è neanche la prima volta che la fisarmonica, strumento popolare (se si può dire) che porta nel suo corpo l'eco di un misto di tutti i folclori del mondo, s’imbaldanzisce per uscire con delizia dal suo universo tradizionale.

Ma l’italiano Vince Abbracciante (giovane nuovo talento della fisarmonica) e l’argentino Javier Girotto, lirici e molto melodici, cercando sempre conversazioni intimiste con i loro strumenti, hanno la sensibilità e il talento di alzare questo esercizio di «stile» al più alto grado di compimento estetico e di poesia sentimentale.



Il disco propone composto undici composizioni originali del sassofonista argentino (“Santuario degli animali”, “Fugorona”, “Trama della Natura”, “2 de Abril”, “Aramboty”) e del fisarmonicista pugliese (“Ninar”, “En Mi”, “Fuga a Sud”, “Pango”, “Impressioni di Puglia” e “Soprano”) e la rilettura de “L'ultima chance” di Luis Bacalov, tema principale della colonna sonora dell'omonimo film di Maurizio Lucidi.



Insieme dal 2015, i due artisti propongono una musica originale, regalando “nuovi ponti tra il jazz, il folclore, il tango”, improvvisazione libera e scrittura neoclassica con stralci malinconici e passionali, raffinatezza espressiva del loro universo musicale che si rivolge tanto all’anima quanto al pensiero introspettivo.



Ad accogliere il pubblico ci penseranno due talentuosi musicisti pugliesi: Diego Vergari e Nick Gambino.