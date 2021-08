Mola di Bari - Festival «Del Racconto, il Film» si chiude la XXIIesima edizione - ECCO I PREMIATI 01/08/2021 Festival Cinema&Letteratura

Si è conclusa la dodicesima edizione del festival “Cinema&Letteratura Del Racconto, il Film” dal 18 giugno scrittori, attori, registi e professionisti del mondo della cultura hanno parlato e si sono confrontati sotto le stelle nei centri di 𝘁𝗿𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗶, 𝗠𝗼𝗹𝗮 𝗱𝗶 𝗕𝗮𝗿𝗶, 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗶𝗻𝗮𝘇𝘇𝗼, 𝗦𝗮𝗻𝗻𝗶𝗰𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 di Bari e anche al “chiuso” tra le mura delle 𝗰𝗮𝘀𝗲 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗶.



Nella location sul mare a Mola di Bari (Lo Stabilimento) il direttore artistico Giancarlo Visitilli sabato 31 luglio ha consegnato i premi di questa edizione: Miglior libro sez. Non ci resta che leggere per

“Lo capisce anche un bambino. Storia di una famiglia inconcepibile” di Mattia Zecca (Feltrinelli), Miglior film sez. I quattrocento colpi per L’agnello di Mario Piredda, Miglior film sez. La terra vista dalla luna per Il talento del calabrone di Giacomo Cimini e Migliore interprete Premio Francesco Laudadio per Virginia Apicella, interprete di Nevia di Nunzia De Stefano.



Venticinque appuntamenti dedicati all’educazione, ai sentimenti dell’esistenza umana, alle paure dell’uomo contemporaneo, alla diversità, alla politica, agli incontri e alle separazioni. Venticinque appuntamenti che sono serviti a guardare il mondo attraverso gli occhi di registi, attori, attrici, donne e uomini del mondo del cinema e scrittori, e condividere le proprie emozioni.



“Ogni tarda sera, a volte quasi all’alba, rincasare con gli ospiti presenti e sentirsi dire che in Puglia siamo speciali, non solo per i ricci, le cozze e i panzerotti, per noi della Cooperativa Sociale I bambini di Truffaut, che per un intero anno lavoriamo a questo Festival, fa la differenza. Le donne, gli uomini e i tanti autori della letteratura e del mondo del cinema invitati avvertono che nella nostra regione, il rapporto con il libro e con il cinema “è diverso”. Perché, nel frattempo, gli si racconta il grande lavoro pluri-decennale, che svolgiamo, a partire dalle bambine, dai bambini e dagli adolescenti, per educare il pubblico. E in qualche modo tutto torna e ci viene restituito, in qualche modo, di anno in anno. Così, però non avviene con la Politica (quella scritta così!)”, dichiara Visitilli.

E aggiunge: Si è chiusa la dodicesima edizione del Festival e io ho speso 82mila euro, al momento, anticipando tutte le spese e attingendo da quanto la Cooperativa gestisce per la cura delle bambine, dei bambini e degli adolescenti. Sabato 31 luglio è finito il festival e io non so se, quando e quanto la Regione Puglia darà come contributo, essendo, questo, il primo anno che il Festival rientrerebbe nella rete dei festival della Regione Puglia, dopo aver passato per tre anni l’immane sacrificio della partecipazione al cosiddetto “Bandone”. Quindi, avviene come quando si va a lavorare, non avendo un contratto, che espliciti quanto e soprattutto quando riceverai il compenso dal tuo datore di lavoro. Peggio ancora, quando il tuo datore di lavoro, che mi piace considerare partner, come nel caso della Regione Puglia, non si affaccia una sola volta, fino ad oggi, a nessuno dei 25 incontri del Festival, nonostante gli inviti. A differenza dei sindaci, degli assessori. E di un pubblico, che solo a ricordare, mi commuove. Chi è venuto, non solo ha potuto godere della presenza di molti autori, ma ogni sera, per venticinque volte, il banco della libreria ha finito le tantissime copie dei libri venduti, per cui molti scrittori affermano: “ma come è possibile che si vendano tanti libri qui?”. Perché a del Racconto, il Film, per scelta, non vengono le star della tv, neanche quelle che passano da Botticelli ai panzerotti, trapassando dai ricci ai trulli. Al mio Festival, non vengono le tv che contano. In compenso, per 25 appuntamenti abbiamo avuto il sostegno di donne e uomini che con noi e gli ospiti hanno riso, pianto, discusso. Perché l’autunno e l’inverno possano trascorrere con meno gelo. Da domani si ricomincia a pensare alla prossima primavera-estate”.

Durante la serata c'è stata la presentazione di “Non chiamatele fake news” di Valentina Petrini (ed. Chiarelettere, fuori concorso): un libro che racconta con passione e competenza un mondo troppo poco esplorato, anche attraverso testimonianze importanti, come quella di David Quammen, autore del libro Spillover che ha anticipato la vera natura della pandemia di Coronavirus, e di Avaaz, ong impegnata da anni contro la disinformazione. Per la sezione cinema, invece, è stato proiettato il film «La partita» di Francesco Carnesecchi (fuori concorso sez. «La terra vista dalla luna»): una storia che non parla solo di calcio, ma delle vite di periferia, di quella gente che cerca di sopravvivere in un ambiente in cui domina povertà e distruzione.

All'incontro hanno partecipato Valentina Petrini (scrittrice e giornalista), Francesco Strippoli (giornalista, Corriere del Mezzogiorno), Francesco Carnesecchi (regista), Giulia Schiavo e Giorgio Colangeli (in diretta streaming).



Il festival, organizzato da sempre dalla cooperativa I Bambini di Truffaut, con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli, è un’iniziativa della Regione Puglia - Assessorato Cultura e Turismo a valere sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - prodotta da Apulia Film Commission nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network”.





MOTIVAZIONI PREMI

Miglior libro sez. Non ci resta che leggere

“Lo capisce anche un bambino. Storia di una famiglia inconcepibile” di Mattia Zecca (Feltrinelli).

Per la pacatezza della scrittura e la robustezza dei contenuti di un libro che affronta la tematica della genitorialità, intesa come una continua dichiarazione d’amore verso se stessi, capaci, poi, di amare coloro che della meraviglia ne fanno bandiera, i bambini. Gli unici per i quali conviene sperare, sperare, narrare e vivere. Riconoscendosi, insieme a loro, uniche presenze concepibili.



Miglior film sez. I quattrocento colpi

L’agnello di Mario Piredda

Per la capacità del giovane regista di saper riordinare le rette e le parallele di un reticolato, e ricostruire le geografie umane, in cui le storie sono affidate alla purezza poetica e animale di un simbolo, fortemente antropomorfizzato e reso perciò sacro. L’agnello rende tutti i protagonisti del film, in modo particolare la protagonista principale, come degli eletti e invitati alla cena laica, in cui chi espia le colpe di ciascuno diventa parte di una redenzione, possibile solo se parte di una comunità.



Miglior film sez. La terra vista dalla luna

Il talento del calabrone di Giacomo Cimini

Un film che abbonda di generi e li trapassa tutti, restituendo la solidità di esistenze umane al limite della finzione. Attraverso l’opera di un cinema che si interseca con l’esperienza della musica sinfonica, il regista offre agli spettatori l’essenza di protagonisti che si riconoscono soli, assuefatti dal suono orchestrale, che tuttavia non riesce a zittire il silenzio di taluni, che è la voce della solitudine di tanti.



Migliore interprete Premio Francesco Laudadio

Virginia Apicella, interprete di Nevia.

A Virginia Apicella, per la restituzione di una presenza, Nevia, credibile, in quanto donna, adolescente e matura, capace di farsi portento, di smuovere le peggiori resistenze di esistenze che vivono l’inettitudine, come espediente perché nulla cambi, affinché tutto possa cambiarsi. Il coraggio e la tenacia di Nevia, fanno di Virginia Apicella il segno tangibile di chi può fare dell’arte attoriale il mezzo attraverso cui smuovere coscienze e restituire un messaggio di speranza e di vera giustizia. Utili al cambiamento.