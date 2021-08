Maglie (Lecce) - MERCATINO DEL GUSTO IL PROGRAMMA DI LUNEDě 2 AGOSTO 01/08/2021 MERCATINO DEL GUSTO



IL PROGRAMMA DI LUNEDì 2 AGOSTO







Mercatino del gusto di Maglie: dopo il taglio del nastro e la consegna dei Premi di stasera, domani si entra nel vivo delle attività all’insegna della valorizzazione della straordinaria biodiversità pugliese con il primo degli appuntamenti “Mercatino junior… dall’orto alla tavola”. Da domani, infatti - e tutte le sere dalle 19 alle 20.30 presso il Liceo Capece, con ingresso libero - si aprono i laboratori didattici nati da un’idea di Elisa Mele, e condotti da Roberto Aloisio, dove imparare a capire la stagionalità della frutta e della verdura, primo passo per una vera cultura della sostenibilità. Negli incontri saranno illustrati i vantaggi derivanti dal rispetto dei cicli della stagione nel coltivare e acquistare i prodotti della terra; verrà illustrato ciò che si può piantare e coltivare nell’orto di casa ogni mese e verranno indicate le piante eduli che si trovano nei terreni incolti. Al termine seguirà una piccola degustazione di frutti di stagione.



Alle 21. 30, invece, sempre al Liceo Capece, ma stavolta solo su prenotazione, primo “Gusto Lab” dedicato alla carne: cosa rende squisiti una bistecca o un capocollo stagionato? Tony Augello condurrà l’appuntamento nel quale due specialisti, Francesco Camassa e Francesco Carriero, guideranno i partecipanti passo passo tra maturazioni e frollature, conciature e affinamenti. Si parlerà anche di abbinamento dei vini: meglio il rosato o il rosso? Con Michele Polignieri, critico gastronomico-scrittore.



Per il tradizionale e atteso appuntamento con le Cene del Mercatino si andrà idealmente e col palato a Minervino Murge e a Masseria Barbera, monumento goloso della Murgia. Francesco Zompì racconterà quel territorio insieme allo chef Riccardo Barbera, che preparerà alcuni piatti simbolo della sua cucina elegante ma rustica in cui ogni singolo ingrediente, prodotto tipico, piatto della tradizione locale viene celebrato con rispetto per esaltare alla perfezione l’essenza di questo angolo di Puglia. Selezione vini Cantine Due Palme. La cena si terrà a Palazzo De Marco, in via Ospedale 23 (dalle 21, ingresso su prenotazione).



Per il salotto letterario, invece, appuntamento alle 23 con la presentazione del libro “Le mute infernali. Dante e le donne”, omaggio delle donne di Puglia al padre della lingua italiana. Dialoga con Debora De Fazio e Maria Antonietta Epifani la giornalista Lucrezia Argentiero. A seguire, “Tirar tardi”: appuntamento con le conversazioni con gli ospiti del Mercatino del Gusto e i cocktail di Michele Di Carlo. Per info e prenotazioni: 380.1931680. Prenotazioni anche on-line su pickeat.it.