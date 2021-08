Gioia del Colle (Bari) - STUPOR MUNDI visite guidate in costumi medievali - PALIO DELLE BOTTI RINVIATO A DATA DA DESTINA 01/08/2021 STUPOR MUNDI

visite guidate in costumi medievali

sabato 7 agosto 2021 ore 17:30 - 22:00

PALIO DELLE BOTTI RINVIATO A DATA DA DESTINARSI



L’emergenza sanitaria, attualmente prorogata fino al 31 dicembre 2021, e le relative misure restrittive imposte ai grandi eventi hanno indotto gli organizzatori del Palio delle Botti di Gioia del Colle a rinviare l’edizione di quest’anno a data da destinarsi. Dichiara il direttore artistico e presidente dell’Associazione Claudio Santorelli: “Abbiamo lavorato tanto e sperato che si creassero le condizioni per disputare l’edizione 2021 del nostro Palio delle Botti. Abbiamo atteso ogni giorno notizie confortanti su vaccini, immunità di gregge e percentuali di contagi che ci consentissero finalmente di gioire, tifare le nostre cantine e passare tutti quanti insieme ore liete e spensierate.



Tuttavia, non siamo ancora al sicuro e dobbiamo aspettare ancora per tornare a correre e abbracciarci per le strade del nostro paese. Ci dispiace per l’impegno, il tempo sottratto alle famiglie, le notti insonni ma abbiamo deciso di rimandare il Palio delle Botti a data da destinarsi, sicuri che, quando ci saranno le condizioni, incontrarsi sarà più bello di prima”.



Saltano quindi tutte le attività a latere previste dal 1 all’8 agosto mentre l’associazione propone sabato 7, a partire dalle ore 17:30 e fino alle 22:00, l'evento straordinario “Stupor Mundi”. Il programma prevede visite al Castello Normanno-Svevo, al centro storico e alle Porte dell’Imperatore con guide in abiti d’epoca certificate della Regione Puglia. Il maniero federiciano verrà animato dai figuranti del gruppo “Stupor Mundi” che accoglieranno i visitatori immergendoli in un’intensa esperienza medievale con Federico II, Bianca Lancia, la corte e il racconto della loro storia tra realtà e leggenda. Sono previsti quattro tour della durata di circa un’ora con ingressi programmati alle 17:30, 18:30, 20:00 e 21:00 e con ticket (non rimborsabili e cedibili a terzi) di € 12,00 per adulti e ragazzi dai 13 anni in su, di € 5 per ragazzi dai 9 ai 12 anni, gratis per disabili e bambini fino ad 8 anni. Il percorso inizierà dal Castello e proseguirà con la visita del Borgo Antico e delle Porte dell'Imperatore.



I biglietti sono acquistabili all'Info Point di Gioia del Colle (C.so Vittorio Emanuele) il venerdì, sabato e domenica dalle 9:00 alle 20:00 e su Eventbrite (https://www.eventbrite.it/.../biglietti-stupor-mundi...)



I gruppi saranno composti da massimo 18 persone e, in ottemperanza alle norme anti Covid-19, l’accesso sarà consentito solo con Green Pass cartaceo o digitale, fatta eccezione per i ragazzi fino a 12 anni, da esibire al ritiro del ticket presso l'Info Point. È comunque fatto obbligo di mascherina, distanziamento e disinfezione con gel delle mani all'ingresso del Castello.