Manfredonia (Foggia) - Puglia Tipica e Gargano in … tavola" 03/08/2021 La manifestazione “Puglia Tipica … Gargano in tavola” prosegue senza sosta per le strade del Gargano, l’evento organizzato dall’associazione turistica Pro Loco del Gargano è sostenuto dalla Regione Puglia – Dipartimento agricoltura Sviluppo rurale e ambientale e patrocinato dall’Unpli Puglia, in collaborazione con Unioncamere Puglia.



“Puglia tipica e Gargano in … tavola” ovvero, tutto ciò che si può fare passeggiando per le strade dei comuni del Gargano coinvolti nel progetto: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, San Marco in Lamis, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, San Nicandro Garganico, Vieste, Rodi Garganico e Vico del Gargano. L’idea progettuale mira alla valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti agroalimentari, attraverso il coinvolgimento delle aziende agroalimentari del territorio, con azioni di incoming tematici rivolti a buyers e giornalisti.



Un festival del gusto, arricchito da incontri, suggestioni e sapori tipici di prodotti locali preparati e degustati sia con la ricetta tradizionale, sia con una rivisitazione in chiave moderna in collaborazione con chef o pasticcieri professionisti e con gli alunni degli istituti alberghieri del territorio. I percorsi enogastronomici preparati nelle varie location sono rivolti a pubblico di appassionati, e alla conoscenza delle produzioni agroalimentari tipiche, alla scoperta dei sapori e dei saperi locali, con il coinvolgimento delle comunità per un’avventura fortemente esperienziale.



I turisti partecipano attivamente alla preparazione delle pietanze che meglio raccontano dell’autenticità e della genuinità dei nostri luoghi, e di uno stile di vita sano, le pietanze, realizzate con prodotti tipici pugliesi, sono pensate per un consumo “street food”, per coniugare le recenti tendenze della ristorazione con la genuinità dei piatti tipici locali.



Il risultato atteso è quello di poter offrire ai turisti, la possibilità di vivere e di conservare nella propria memoria un’esperienza autentica raccontarla a chi poi, incuriosito dal racconto verrà a conoscere i nostri luoghi. Arrivederci alle prossime tappe, per vivere insieme a noi un’esperienza da ricordare



Gli eventi sono soggetti alle restrizioni Covid pertanto la prenotazione è obbligatoria.



Per info e prenotazioni contattare la casella di posta elettronica: prolocomf@libero.it