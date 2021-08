Manfredonia (Foggia) - Festival dei Mari Porto – Molo di Levante e Riviera Sud 03/08/2021 Inizia Lunedì 2 Agosto c.a. il Festival del Mare, manifestazione organizzata dall’associazione Pro Loco di Manfredonia. Un’iniziativa singolare nel panorama nazionale, capace di aggregare nello stesso luogo tutti i temi legati al mare, alla formazione, alle professioni e alla ricerca, una manifestazione che rappresenta un momento di riflessione, analisi e divulgazione scientifica dei temi legati al mare ed è caratterizzata da eventi interattivi e trasversali quali conferenze, laboratori, mostre, spettacoli e workshop, adatti a ogni genere di pubblico.



Il Festival del Mare è una rassegna, della durata di una settimana, che si pone l'obiettivo di riunire il maggior numero possibile di persone e istituzioni che, a vario titolo, hanno a che fare con il mare, oltre a coinvolgere il pubblico in maniera divertente ed efficace. Promuovere e valorizzare il porto vecchio, il borgo antico, la riviera Sud e le marineria della città di Manfredonia e della Regione Puglia sostenendo gli appuntamenti calendarizzati.



Negli eventi del Festival, il pubblico potrà partecipare a mostre di pittura, visite guidate, degustazioni, laboratori, show cooking, per conoscere e apprezzare i prodotti e la cultura legati al nostro mare, valorizzando il pesce fresco locale, le sue peculiarità nonché le tradizioni marinare locali che meritano di essere tutelate e preservate, con l’obiettivo comune di contribuire allo sviluppo sostenibile del settore della pesca e del made in Puglia

Il Festival del Mare rientra nell’ambito di una più ampia strategia di sviluppo locale, mirata a promuovere e valorizzare le marinerie dell’area costiera e le produzioni ittiche pugliesi, le loro peculiarità storiche, culturali, gastronomiche, sociali ed ambientali nonché contribuire per qualificare in modo integrato le risorse locali della pesca e delle attività marittime, nelle zone di pesca e di acquacoltura, compreso il patrimonio culturale legato alle tradizioni del mare e della pesca.



Il calendario prevede un ricco programma di appuntamenti e di iniziative che consentiranno di entrare nelle Marinerie della Puglia, che si aprono al pubblico, per avvicinarsi al mondo della pesca ed ai suoi protagonisti: visite guidate nei mercati, passeggiate patrimoniali e letterarie nei principali luoghi storici e culturali delle marinerie, incontri didattici, happening, mostre ed esposizioni, show-cooking e degustazioni, laboratori del gusto e corsi didattico-gastronomici.



Per partecipare alle nostra visite guidate ed ai laboratori esperenziali scrivere alla casella di posta elettronica: prolocomf@libero.it



La Pro Loco sei anche TU!