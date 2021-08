Festival Folklorico Internazionale «Città dei Trulli», la 37ma edizione il 7 e l’8 agosto 05/08/2021 Sabato e domenica appuntamento in piazzale Biagio Miraglia, a partire dalle 21.30





Sono 37, ma non li dimostra. Dopo la pausa forzata dello scorso anno torna il Festival Folklorico Internazionale «Città dei Trulli», uno degli appuntamenti più attesi dell’estate di Alberobello.



Sabato 7 e domenica 8 agosto, a partire dalle 21.30, piazzale Biagio Miraglia diventerà il palcoscenico del folklore e delle tradizioni dei gruppi di Sicilia, Calabria, Campania, Molise e Puglia.



L’evento rientra nel cartellone «Trulli Viventi-Estate 2021», il calendario di manifestazioni promosso dall’amministrazione comunale.



Il Festival è organizzato dal Gruppo Folkloristico «Città dei Trulli» guidato da Nino Agostino, presidente del Festival e del Gruppo Folkloristico.



«Il Festival sarà come ogni anno un’imperdibile occasione di contaminazioni di tradizioni diverse – dice l’assessore al Turismo e agli Spettacoli, Antonella Ivone –. Il gruppo Folkloristico di Alberobello è da sempre straordinario interprete della cultura del nostro territorio che nelle serate del Festival si incrocia e si mescola alle tradizioni di altre realtà, quest’anno tutte italiane, nell’ottica di una valorizzazione forte dell’identità dei territori affinché questo straordinario patrimonio di folklore non si disperda e possa essere tramandato e apprezzato da ogni generazione».



L’accesso del pubblico alle serate avverrà nel rispetto assoluto delle norme antiCovid. Potranno accedere solo coloro che saranno muniti di Green PASS o di certificazione di tampone negativo, effettuato massimo nelle 48 ore precedenti e fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Le due serate saranno trasmesse in diretta tv su Teletrullo.