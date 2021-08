Estate 2021 a Oria (Brindisi), torna in scena l’Investitura del Cavaliere Templare 03/08/2021 Giovedì 5 agosto 2021, a Oria, torna in scena l’Investitura del Cavaliere Templare, suggestivo spettacolo tra storia, mito e leggenda, curato dall’Accademia Federico II

Giovedì 5 agosto 2021, alle ore 21:00, andrà in scena a Oria (BR), nel Chiostro di Parco Montalbano, sotto le mura dell’imponente Castello Federiciano, la suggestiva rievocazione storica della cerimonia d’Investitura del Cavaliere Templare, patrocinata dalla Città di Oria e dalla Regione Puglia nell’ambito della programmazione del cartellone eventi estivo “stORIA® d’Estate 2021”, curato dall’Accademia Federico II.

La manifestazione, giunta ormai alla sua XVII edizione, è un evento rievocativo-culturale sulla figura del cavaliere medievale e sull’ordine templare.

L’ordine dei Templari fu uno dei primi ordini religiosi cavallereschi cristiani formatosi nel Medioevo. La nascita si colloca in Terra Santa, quando le forze cristiane combattevano contro quelle islamiche in nome della prima crociata, allo scopo di difendere i tanti pellegrini europei che giungevano a Gerusalemme e che, durante questo periodo di guerra, rischiavano di essere uccisi o derubati. Ufficialmente riconosciuto nel 1129 ben presto, oltre allo scopo per cui era nato, quest’ordine cominciò a creare un grande sistema produttivo e a espandere velocemente il suo potere e la sua influenza in tutto il mondo.

Quella del Templare, nell’immaginario popolare, resta una figura tanto controversa quanto affascinante, complici la segretezza di quest’Ordine e la misteriosa e rapidissima scomparsa dello stesso.

“Tutto è stato scelto affinché sia rispecchiato l’antico rituale, dalla location al cerimoniale, coniugando le esigenze di autenticità al piacere dell’intrattenimento,” spiega Salvatore Lana Delli Santi, Direttore Artistico dell’Accademia Federico II, che continua: “le rievocazioni non sono delle ‘banali’ feste, ma patrimonio della realtà locale che si intende valorizzare, da rendere vere e aderenti ai tempi che esse si propongono di ricordare (pur lasciando tutto lo spazio necessario alla finzione scenica dell’attualità), per trasmettere e comunicare la nostra storia ai turisti, ai visitatori, alle giovani generazioni, a chi ha scelto di risiedere da noi.

Lo spettacolo coinvolgerà, inoltre, l'artista di strada Raffaele Trinchera, nel ruolo di narratore, e l’attore Remo Italiano, nel ruolo di Gran Maestro dell’Ordine.

La partecipazione all’evento è completamente gratuita, tuttavia, dato il ristretto numero di posti, conseguente alle rigide norme sul distanziamento e al triage anti-Covid, scrupolosamente seguito dagli organizzatori, è consigliato giungere anticipatamente sul posto.

Ricordiamo che il brand “stORIA” nasce all’interno dell’Accademia di Federico II di Oria, con l’intento di promuovere e valorizzare la storia e la città di Oria.

“stORIA d’estate” è il cartellone di eventi estivi prodotto dalla sinergia fra diverse associazioni del territorio, impegnate nella medesima opera di promozione e divulgazione.

Una serie di eventi e appuntamenti tematici, selezionati con cura per la loro qualità, che permetteranno di:



OSSERVARE le armi e le armature del Medioevo, le vesti di dame e cavalieri, le bardature dei cavalli, scene di vita medievali;

SCOPRIRE i diversi modi di indossare un’armatura, i metodi di attacco e difesa dei castelli, l’addestramento del cavaliere, la vita delle dame e dei nobili;

IMPARARE le regole dei tornei, le diverse tecniche di combattimento, come si costruivano gli archi e le frecce nel Medioevo… e tanto altro ancora.



Un’originale e stimolante presentazione dell’epoca e della vita dei Cavalieri Medievali e della Città di Oria, nell’ottica di un rilancio del turismo culturale attraverso un intrattenimento educativo e una fruibilità attiva e dinamica dei monumenti e luoghi storici della Città.

Per ulteriori informazioni sui prossimi eventi organizzati dall’Accademia Federico II, è possibile visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/accademiafedericosecondo/ .