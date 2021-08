6 agosto - Salvo casi imprevisti di Antonio Errico, Kurumuny Edizioni - Martano (Lecce) 06/08/2021 Salvo casi imprevisti di Antonio Errico, Kurumuny Edizioni

Venerdì 6 agosto il tour di presentazione fa tappa a Martano (Le)





venerdì 6 agosto è in programma una nuova tappa del tour di presentazione di Salvo casi imprevisti. Saggi casuali e leggeri di un narratore, il nuovo libro di Antonio Errico, Kurumuny Edizioni 2021.



L’appuntamento è alle ore 21 a Martano (in via Assunta 31, in un gradevole spazio all’aperto), ospitato dalla Farmacia Letteraria Corte Grande di Maria Assunta Russo. Dialogano con l’autore Maria Assunta Russo e il giornalista Massimo Melillo.





Salvo casi imprevisti. Saggi casuali e leggeri di un narratore di Antonio Errico



«Da uno strapiombo roccioso l’uomo guarda lontano. Si può immaginare che guardi lontano, ma senza averne alcuna certezza: è di spalle; il suo volto non si vede. Forse ha il volto di ogni uomo».



Un ideale percorso, tutto umano, che attraversa le grandi domande di sempre: pensato e lavorato negli ultimi due anni, il nuovo libro di Antonio Errico conduce senza indugi nel cuore profondo dell’esistenza, tra interrogativi archetipici e rinnovate sfide del pensiero.



Le possibilità e i limiti della conoscenza, l’imprescindibilità del punto di vista e le straordinarie avventure che da questo possono avere origine, il valore significativo della bellezza, e ancora il posto dell’uomo nel vasto campo da gioco dell’universo, il peso della memoria nella partita con se stessi e con la Storia, la necessità “ontologica” del tentativo, nonostante la regola dell’incertezza: sono solo alcuni dei grandi temi che affiorano dal discorso di Antonio Errico. Sei «saggi casuali e leggeri di un narratore» che raccolgono un inesauribile serbatoio di pensiero, sulla punta di una scrittura seducente, poetica, mai banale, che da anni affascina i tanti lettori dei suoi libri e delle sue rubriche su giornali e riviste.

Una scrittura in grado di trasformare il profluvio di letture e la solida bibliografia che premettono le riflessioni condotte in queste pagine in una conversazione aperta a ogni lettore, un invito “conviviale” a partecipare all’ideale tavola rotonda nella quale trovano posto senza soluzione di continuità Niccolò Copernico e John Keating – il professore protagonista del film L’attimo fuggente – Giacomo Leopardi e Zygmunt Bauman, sant’Agostino e Roberto Baggio.



Dal libro:

«Questo insegna la scienza e la storia della scienza. Da questo si dovrebbe imparare molto: soprattutto si dovrebbe imparare a considerare estremamente precarie, provvisorie, friabili, le conoscenze che abbiamo e ancora più precari i codici e gli strumenti con i quali esprimiamo e applichiamo le conoscenze. Si dovrebbe imparare a esporsi al rischio della rivelazione, più o meno graduale, più o meno improvvisa, che il nostro sapere, in casi non rari, non è altro che un’illusione di sapere.

La nostra etica, la nostra estetica, la nostra letteratura, la nostra scienza, le nostre leggi, le lingue che parliamo, le denominazioni e i significati che attribuiamo ai fatti e alle cose, le tecnologie che usiamo e che ci usano, le arti, le filosofie, le psicologie, le pedagogie che consideriamo nostre, le nostre storie e le nostre geografie, i valori in cui crediamo o ai quali facciamo comunque riferimento, serviranno per sempre. Non ci si accorge, o si fa finta di non accorgersi, che le geografie mutano rapidamente, che le storie si sviluppano con trame e intrecci, in luoghi e con personaggi di cui non abbiamo esperienza, che le narrazioni si dipanano con processi, forme e linguaggi completamente nuovi, che certe filosofie e certe psicologie e certe pedagogie dichiarano implicitamente o esplicitamente la loro inadeguatezza alla temperie culturale, finanche alla dimensione esistenziale; talvolta non siamo nemmeno disposti ad accettare che l’immaginario e le visioni che abbiamo, le nostre idee di passato presente futuro sono determinate, consapevolmente o inconsapevolmente, dalla relazione che abbiamo con la realtà; ci rifiutiamo di considerare che le nostre identità culturali costituiscono l’esito, continuamente cangiante, di un persistente rimaneggiamento, di una costante riprofilatura provocata dalle trasformazioni. Non trovino nei territori conosciuti o in quelli sconosciuti.

Non è solo la scienza a procedere tra certezza e incertezza. Oppure potremmo dire che il nostro esistere quotidiano sia scienza. Forse è così, si potrebbe dire così: la scienza di esistere. Che poi è quella probabilmente più complicata, quella che più di ogni altra è determinata dal contrasto fra sapere e non sapere, fra la certezza del bordo di quello che sappiamo e il mistero affascinante di quello che non sappiamo, dalla bellezza di una cosa e dell’altra.

Forse è la scienza di esistere che ci lascia senza fiato».





L’autore

Antonio Errico è nato in provincia di Lecce dove vive e lavora come dirigente scolastico di un liceo. Collabora a quotidiani e periodici, a riviste letterarie e scolastiche.

Ha pubblicato volumi di narrativa e di saggistica: Tra il meraviglioso e il quotidiano (1985); Favolerie (1996); Il racconto infinito. Saggio su Luigi Malerba (1998); Fabbricanti di sapere. Metodi e miti dell’arte di insegnare (1999); Angeli regolari (2002); L’ultima caccia di Federico Re (2004); Salento con scritture (2005); Viaggio a Finibusterrae (2007) Stralune (2008); Le ragioni della passione. Approdi e avventure del sapere (2009); L’esiliato dei Pazzi (2012); Fiabe e leggende di Puglia (2013); La pittora dei demoni (2014); L’imperfetto lettore (2018); Peccata (2019). Numerosi suoi saggi e racconti sono presenti in volumi collettivi, tra cui Salento d’autore; I luoghi immateriali; I luoghi e la memoria; Luoghi di frontiera; Piazze del Salento.

Ha curato l’antologia Poeti a Finibusterrae e la riedizione di Secoli fra gli ulivi di Fernando Manno.





Kurumuny Edizioni

Kurumuny (dal grico “germoglio di ulivo”), nasce nel 2004 nel cuore nella Grecìa Salentina. La disponibilità del vasto archivio sonoro e di immagini di Luigi Chiriatti, ricercatore fin dagli anni Settanta, fondatore della casa editrice e oggi direttore artistico del festival La Notte della Taranta, ha permesso a Kurumuny si specializzarsi in ambiti quali l’etnomusicologia, grazie alle monografie sui grandi cantori del Salento, o di indagare a fondo riti e miti del Sud Italia. Tra i principali campi di interesse della casa editrice e discografica figurano il racconto dei territori attraverso le testimonianze orali dei popoli che li abitano, la documentaristica e le scienze sociali, la narrativa e la poesia, la world music. Kurumuny pratica un’editoria lenta, di qualità. Ogni libro rappresenta il frutto di un processo condiviso, un’opportunità unica di crescita e conoscenza per un’umanità nuova e in movimento