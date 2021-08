Celle San Vito Conferisce la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto 05/08/2021 In occasione del centenario dalla traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria, Celle San Vito, più piccolo comune pugliese, fa suo il Milite Ignoto.



Celle San Vito (FG) 6 agosto Nell’ambito delle manifestazioni relative alla commemorazione del Centenario dalla traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria, il Comune di Celle San Vito delibererà, venerdì 6 agosto, la concessione della cittadinanza onoraria in favore del Caduto senza nome.

L’attività nasce da un’iniziativa dell’Associazione Medaglie d’Oro al Valor Militare su segnalazione dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Il Sindaco Palma Maria Giannini, nell’annunciare di aver aderito con slancio alla proposta dell’ANCI, ha sottolineato l’importanza della deliberazione, che tende a riconoscere come proprio cittadino quel soldato “di nessuno” che è simbolo di sacrificio, di valore e di amor Patrio.

La giornata celebrativa, organizzata in sinergia con il Comando Militare Esercito Puglia (CME PUGLIA), avrà inizio alle 17.00 del venerdì 6 agosto 2021 con l’accoglienza delle varie autorità invitate, tra le quali il senatore Marco Pellegrini, il parlamentare europeo Mario Furore, il vice presidente ANCI- Puglia, Massimo Colia e il Vice Comandante del CME PUGLIA, Colonnello Michele Chiedi, per partecipare ad un Consiglio comunale, in piazza Municipio, durante il quale verrà conferita la cittadinanza onoraria di Celle di San Vito al Milite Ignoto; seguirà una deposizione di corona ed esibizione della targa commemorativa con la resa degli Onori Militari da parte di una formazione in armi del 21° Reggimento Artiglieria Terrestre di Foggia.

A sottolineare l’alta valenza storica e simbolica della cerimonia la partecipazione del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Nicola Lorenzon, su delega del Ministro della Difesa e le rappresentanze di tutte le Forze Armate e Corpi dello Stato: Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.

Successivamente la cerimonie proseguirà con la Santa Messa in suffragio dei Caduti in tempo di pace e di guerra, da tenersi in piazza Magrone; al termine dell’attività commemorativa (ore 20.00 circa) in piazza Magrone si esibirà la Banda del Comune di Pannarano in un intrattenimento bandistico.