Marco Catamerò AEROPORTO DEL SALENTO, SI’ AGLI ORMEGGI DI NAVI CON AIR DRAFT SINO A 50 MT 06/08/2021 SI REALIZZA L’AUSPICATA INTERCONNESSIONE TRA AEROPORTO E PORTO







Via libera all’ormeggio delle navi con air draft sino a 50 metri sulla banchina di costa Morena nel porto di Brindisi. Con il parere favorevole di ENAC ed ENAV, la Capitaneria di Porto ha emanato l’Ordinanza n.44/2021 per il transito e l’ormeggio delle navi nel porto medio.



L’ordinanza recepisce le indicazioni di safety riportate da ENAC, soprattutto per l’obbligatoria segnalazione luminosa delle navi in ormeggio. Con i lavori realizzati da Aeroporti di Puglia sulla pista di volo RWY 13/31, viene da oggi consentito l’ormeggio senza penalizzazioni sulla banchina di costa Morena (porto medio) a navi con air draft sino a 50 metri.



“D’ora in poi – ha dichiarato il Direttore Generale di Aeroporti di Puglia, Marco Catamerò - possiamo parlare di una vera e propria interconnessione aeroporto e porto. Finalmente le due infrastrutture potranno coesistere in maniera più agile e si potrà operare senza difficoltà, favorendo una più facile gestione del traffico portuale e aeroportuale.



Una svolta epocale anche in termini di sostenibilità, perché il fatto di avere ridotto i tempi di attesa di navi e aerei prima dell’approdo e dell’atterraggio, riduce sensibilmente l’impatto di questi mezzi sull’ambiente. Un intervento fondamentale – ha concluso Catamerò - che permette quindi alle due infrastrutture di convivere senza ostacoli e favorisce lo sviluppo del turismo che insiste sul territorio salentino”.