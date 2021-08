[PHOTOGALLERY] 10 11 AGOSTO - Concerti di Tiziana Felle "Boundaries" | Mattia Vlad Morleo - Livio Minafra - Fasano (Bridisi) 10/08/2021 10 agosto - Tiziana Felle "Boundaries" | Mattia Vlad Morleo.

11 agosto - Livio Minafra.

Inizio concerti sempre alle 21.

Info su: https://www.bariinjazz.it e su https://www.teatropubblicopugliese.it



FASANO – Quattro le serate con cinque artisti diversi per la XVII edizione del Bari in Jazz a Fasano realizzate nell'ambito della programmazione estiva del Comune di Fasano in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese.

Tutti gli appuntamenti sono in programma al Minareto di Fasano.



Dopo il successo dell’evento del 6 agosto, il 10 agosto da non perdere il doppio appuntamento ricco di buona musica con Tiziana Felle "Boundaries" | Mattia Vlad Morleo. Tiziana Felle è una delle voci più suggestive del panorama musicale italiano. Dopo gli esordi da giovanissima sulla scena indie pop nazionale, attraversa in maniera trasversale oltre vent’anni della scena musicale pugliese, legando il suo nome a progetti sempre ricercati e dal taglio spiccatamente internazionale. Il Duo Morleo – Mattia Vlad al pianoforte/synth e Luigi alle percussioni –, invece, esplora quelle che sono le dimensioni acustiche ed emotive della musica attuale, si immerge in flussi minimalisti passando dal jazz alle culture del mondo in una sinergia totale che vede entrambi in veste di compositori ed esecutori delle loro performance. Uno spettacolo di raffinata incisività e di delicatezze sonore; il tutto in un impasto etereo con un pizzico di elettronica.



L’11 agosto sarà la volta di Livio Minafra. Quella di Minafra è una musica di scambio e contaminazione, ricca di echi orientali, di contenuti minimalistici, dai rimandi etnici, definirla jazzistica può starci ma per certi versi è definizione limitativa. Certo è che l’improvvisazione, l’istantaneità ne rimangono le travi portanti» dice di lui il giornalista Amedeo Furfaro. Compositore e pianista vincitore del prestigioso premio Top Jazz nel 2005, 2008 e 2011, Livio Minafra suona soprattutto in piano solo ed ha al suo attivo numerose e importanti partecipazioni come pianista, compositore, arrangiatore e fisarmonicista (MinAfric Orchestra, Canto General, Radiodervish, Municipale Balcanica, per citarne alcune) e possiede 4 lauree: Pianoforte, Musica Jazz, Strumentazione per Banda (conseguiti al Conservatorio Piccinni di Bari) e Composizione (conseguito al Conservatorio Duni di Matera). Ha inciso per le italiane Raitrade, Ed. Il Manifesto, Stradivarius, Cni, Incipit, Sud Music oltre che per la Enja (Germania), Leo Records (Uk), Ogun (Uk). A 38 anni ha già suonato in tutti i continenti ed è docente di Pianoforte Jazz al Conservatorio Piccinni di Bari.



BIGLIETTI E INFORMAZIONI

Ticket: 10€ + dp. Prevendite su Ciaotickets.

INFO PER IL PUBBLICO

Tel: +39 366 339 7036

SITO UFFICIALE

https://www.bariinjazz.it

https://www.teatropubblicopugliese.it/



Orario concerti

Ore 21.00





MISURE ANTI COVID

A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli, è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 - di cui all’articolo 9, comma 2 - https://bit.ly/3ln9qqI), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute.

Per maggiori informazioni sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19:

https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19.