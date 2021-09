7 settembre - L'Orchestra Magna Grecia con Fabio Cinti in “La voce del padrone”, tributo a Franco Battiato - Grottaglie 07/09/2021 STAGIONE ESTIVA DI GROTTAGLIE



Il 7 settembre alle ore 21.00 in piazza San Francesco, si esibirà l’Orchestra della Magna Grecia con Fabio Cinti in “La voce del padrone”, tributo a Franco Battiato.



Coproduzione Locus Festival. Nel 2021 si celebra il quarantennale di un disco perfetto: “La Voce Del Padrone” del Maestro Battiato. Il musicista e cantautore Fabio Cinti, insieme a 16 elementi dell'Orchestra della Magna Grecia, diretto dal Maestro Marco Battigelli, rivisiterà in un’emozionante chiave sinfonica le canzoni che compongono l'album e altri classici dell’artista siciliano.



L’Orchestra della Magna Grecia è uno dei principali punti di riferimento dei giovani musicisti italiani. Qualità e impegno rigoroso hanno consentito di ottenere il riconoscimento ministeriale di ICO (ovvero Istituzione concertistica orchestrale) dal 2003, a fronte dell’intenso lavoro svolto dal 1993, sotto la direzione artistica del M° Piero Romano. Dal 2005 fino alla sua scomparsa nel novembre 2017, Luis Bacalov è stato Direttore principale dell’Orchestra. Altra peculiarità è quella di saper convogliare il grande affiatamento dei suoi componenti nelle mani dei direttori, di assoluto prestigio, che si sono succediti negli anni sul podio.



Orchestra della Magna Grecia e Fabio Cinti in “La voce del padrone”

Biglietto € 12,00

Orario 21

I biglietti sono in vendita presso Biblioteca Civica Gaspare Pignatelli (Viale Gaspare Pignatelli 5 / 099.5620409) mercoledì dalle ore 11 alle 13, giovedì e venerdì dalle ore 18 alle 20 e su Vivaticket. Sarà possibile acquistare i biglietti in Piazza San Francesco prima dello spettacolo dalle ore 19 alle 21.



MISURE ANTI COVID

A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli, è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 - di cui all’articolo 9, comma 2 - https://bit.ly/3ln9qqI), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute.

Per maggiori informazioni sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19: https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19.