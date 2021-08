Sternatia (Lecce) - Inaugurazione della mostra collettiva dal titolo 'A riveder le stelle' 11/08/2021 Sarà inaugurata domani 12 agosto a Sternatia nell’ex convento dei Domenicani la collettiva di pittura, artigianato e fotografia dal titolo “A riveder le stelle. Espressioni creative in cerca di sguardo”. L’evento inaugurale avrà inizio alla presenza dell’Assessore alla cultura della regione Puglia Massimo Bray, del sindaco Massimo Manera e di Gabriele Manco che ha curato la mostra. L’iniziativa, promossa e organizzata dall’amministrazione comunale, ha inteso chiamare a raccolta le energie creative del piccolo centro della Grecìa Salentina, mostrandone un volto inedito e sorprendente. L’esposizione, infatti, è interamente affidata ai cittadini che hanno coltivato nel privato una passione e un talento che questa manifestazione intende far emergere per costruire uno spazio di condivisione e di socialità che vuole anche essere un messaggio di speranza e ripartenza a più di un anno di distanza dall’inizio di quel tempo pieno di paure e incertezze inedite della pandemia. La mostra si articola in tre sezioni: una che raccoglie una produzione di arte figurativa che coinvolge ben dodici espositori, una di artigianato con realizzazioni in cartapesta, legno e stoffa e una mostra fotografica. È possibile accedere all’esposizione tutti i giorni dalle 19 alle 23.