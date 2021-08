14 agosto - “L’ULTIMO VALZER DI ZELDA” IN SCENA AL CALAR DEL SOLE - Spongano (Lecce) 14/08/2021 Sabato 14 agosto tra Andrano, Diso, Spongano (LE)





Torna puntuale l’appuntamento settimanale con Ultimi Fuochi Festival, teatro e musica in luoghi segreti immersi nella natura e illuminati dalla luce del tramonto, “quel brillio disperato e finale / che arrugginisce la pianura / quando il sole ultimo si è sprofondato.”(J. L. Borges), che mette in contatto la creazione contemporanea con l’anima più ancestrale del Salento coinvolgendo gli spettatori in un rito di condivisione della bellezza.



In scena uno dei successi di Ultimi Fuochi, "L'ultimo valzer di Zelda", sabato 14 agosto 2021 alle ore 19 in un luogo segreto



Ultimi Fuochi Festival ha il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia e propone spettacoli teatrali ad alto tasso emozionale in luoghi segreti al tramonto, piccoli scrigni di bellezza naturale scelti attraverso cura e ricerca. Il programma ha il patrocinio dell’Unione dei comuni di Andrano, Diso, Ortelle e partner quali Parco Regionale Naturale Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, Premio Bianca d’Aponte.



La quarta edizione ha come musa una grande protagonista della storia dello spettacolo dal vivo: Eleonora Duse che proprio 100 anni fa tornava al teatro dopo una lunga pausa lontana dalle scene. “Voglio lavorare a un’impresa nuova, portare il mio mattone a un edificio nuovo”, diceva la “divina” nel 1921. A distanza di un secolo, Ultimi Fuochi Teatro guarda a lei nel suo ricominciare dopo la pausa causata dalla pandemia e si propone di contribuire alla rinascita dello spettacolo dal vivo con un programma che riunisce artiste che, come la Duse, non sono solo interpreti ma anche artefici del proprio percorso teatrale.



La sezione musicale ospita cantautrici provenienti da diverse parti accomunate dalla partecipazione nel 2019 al più prestigioso premio per la canzone d’autrice in Italia, il Premio Bianca d’Aponte.

Unica differenza, legata al post pandemia e alle prescrizioni e disposizioni in merito, l’assenza dei pullman per il trasporto al buio degli spettatori fino al luogo del debutto.



Come sempre, gli spettatori prenoteranno il biglietto e riceveranno solo all’ultimo momento le indicazioni per raggiungere il luogo segreto.











APPUNTAMENTO di sabato 14 AGOSTO ORE 19 IN UN LUOGO SEGRETO





ULTIMI FUOCHI TEATRO

L’ULTIMO VALZER DI ZELDA

di e con Alessandra Crocco e Alessandro Miele

Tecnico Angelo Piccinni

Produzione: Ultimi Fuochi Teatro

L’ultimo valzer di Zelda è una drammaturgia originale di Alessandra Crocco e Alessandro Miele che si nutre della vita e delle opere di Francis Scott Fitzgerald e sua moglie Zelda Sayre. Per la costruzione dello spettacolo gli autori si sono ispirati al collage, tecnica artistica che comincia ad affermarsi agli inizi del Novecento. Come Fitzgerald nei suoi taccuini, hanno fatto collezione di momenti ritagliandoli da diari, lettere, romanzi e racconti

In scena si avvicendano con la velocità dei ruggenti anni ’20 alcuni momenti della giovinezza spensierata dei Fitzgerald. Il boom economico prospettava possibilità infinite e sembrava che nessuno avesse il diritto di fallire. Ma nella velocità e negli eccessi vanno dissipandosi le energie migliori e Scott e Zelda si ritrovano ad affrontare gli anni bui della Grande Depressione. Il collage assume forme più inquietanti e distorte per raccontare il crollo di una Nazione, di una donna devastata dalla schizofrenia, di uno scrittore in crisi. Come un piatto crepato le loro vite sono incrinate per sempre.

Alessandra Crocco e Alessandro Miele, attori e autori, dopo esperienze teatrali diverse, hanno unito i loro percorsi artistici nel 2013 fondando la compagnia Progetto Demoni e realizzando performance site – specific. Sono ideatori del format di Ultimi Fuochi Festival, del progetto di promozione della lettura “La rivoluzione dei libri” e di “Effetto farfalla – laboratori in piccoli Comuni per grandi cambiamenti” che nell’ultimo anno, nonostante la pandemia, ha coinvolto un centinaio di ragazzi a Spongano, Ortelle, Poggiardo, Castro.



Lo spettacolo teatrale sarà preceduto dalla performance musicale della cantautrice Chiara Blue.

ChiaraBlue, reatina classe 1981, vive e lavora a Milano. Dal 2003 studia canto presso l’Accademia Vocal Classes di Milano e si diploma in Storytelling presso la Scuola Holden di Torino.

Nel 2019 è finalista del prestigioso premio per cantautrici “Bianca d’Aponte” e nel 2020 del Premio Bindi. Nel 2021esce il suo album d’esordio “Indifesi”, in finale alle Targhe Tenco, il maggiore riconoscimento italiano riservato alla musica d’autore.









ULTIMO APPUNTAMENTO











21 agosto 2021 – ore 19

LUOGO SEGRETO

Musica – Lamine + Cristiana Verardo

Teatro – LICIA LANERA / THE BLACK’S TALES TOUR







Ideazione e direzione artistica Teatro: Alessandra Crocco e Alessandro Miele

Direzione artistica Musica: Cristiana Verardo

Organizzazione: Ultimi Fuochi Teatro

Grafica e web: Marco Smacchia / Alberto Berliocchi

Segreteria organizzativa: Martina Resta

Amministrazione: Mauro Fierro

Ufficio stampa Fabiana Pacella

Foto e video Gabriele Albergo

Biglietto 10 euro

Prenotazione obbligatoria

tel. +39 3881271999

infoultimifuochi@gmail.com

Biglietteria online www.diyticket.it



www.ultimifuochifestival.it