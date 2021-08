Barletta - FIRMATI I PATTI PER LA SICUREZZA URBANA DI MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA 12/08/2021 Con la sottoscrizione avvenuta questa mattina per Minervino Murge e Spinazzola tutti i Comuni della provincia di Barletta Andria Trani sono dotati dei “Patti per la Sicurezza Urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata”.

I documenti pattizi sono stati firmati questa mattina in Prefettura dal Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, dai Sindaci di Minervino Murge e Spinazzola, nonché dai rappresentanti di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Agenzia delle Entrate, Direzione Generale della Asl Bt, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Federpreziosi Asso-Oro e Partenariato Economico e Sociale, alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia del territorio e ella Direzione Investigativa Antimafia di Bari.

Anche nel caso di Minervino Murge e Spinazzola, i Patti per la Sicurezza Urbana prevedono iniziative finalizzate alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, alla promozione ed alla tutela della legalità e del decoro urbano, all’inclusione e solidarietà sociale.

Il rafforzamento della prevenzione e del controllo del territorio sarà garantito anche mediante il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, collegati alle centrali operative delle Forze di Polizia, sia di proprietà comunale che privata (con i Comuni che si sono impegnati a riconoscere agevolazioni fiscali in favore di privati ed associazioni che impiantino tali sistemi). Previste anche l’implementazione dei sistemi di pubblica illuminazione e misure a tutela del patrimonio immobiliare e di prevenzione delle occupazioni abusive, oltre all’individuazione e regolamentazione delle aree urbane da sottoporre a particolare tutela e misure di prevenzione, anche attraverso la modifica al Regolamento di Polizia Urbana per l’attuazione del “Daspo Urbano”.

Di particolare rilevanza anche gli interventi a favore dell’inclusione sociale, quali l’adesione al progetto “Scuole Sicure”, iniziative in favore dei giovani di contrasto al disagio ed alla devianza minorile, progetti educativi alla legalità in collaborazione con i servizi sociali, la Asl, gli operatori economici, il settore associativo e le realtà sportive.



“La sicurezza di un territorio non può essere una prerogativa esclusiva delle Forze di Polizia, che già svolgono un lavoro straordinario - ha dichiarato il Prefetto di Barletta Andria Trani -. I Patti per la Sicurezza Urbana rappresentano in questo senso uno strumento fondamentale attraverso il quale ciascun attore (tutte le componenti socio-economico-istituzionali e singoli cittadini) è chiamato a fornire il proprio contributo per concorrere opportunamente, al fianco delle forze dell’ordine, per innalzare il livello di sicurezza e migliorare la qualità della vita della propria comunità. Le comunità della provincia devono sentirsi soddisfatte nel sapere che tutte le Amministrazioni Comunali, con grande dedizione ed interesse alle esigenze della collettività, abbiano deciso di porre la sottoscrizione e l’attuazione dei Patti al centro della propria agenda politica, per il rafforzamento della sicurezza e della legalità in un territorio particolarmente delicato. Ciò contribuirà ad innalzare il senso di comunità e di coesione sociale ed a responsabilizzare anche la componente civica che dovrà essere protagonista di una necessaria svolta culturale”.