Bari - Epidemia COVID-19 Bollettino Epidemiologico Regione Puglia 12 agosto 12/08/2021 Epidemia COVID-19

Bollettino Epidemiologico

Regione Puglia





Dati del giorno: 12 agosto 2021

281

Nuovi casi

12.229

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 38

Provincia di Bat: 31

Provincia di Brindisi: 6

Provincia di Foggia: 32

Provincia di Lecce: 145

Provincia di Taranto: 19

Residenti fuori regione: 5

Provincia in definizione: 5

3.862

Persone attualmente positive

126

Persone ricoverate in area non critica

22

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

258.803

Casi totali

3.036.409

Test eseguiti

248.264

Persone guarite

6.677

Persone decedute

Casi totali per provincia

Provincia di Bari: 96.360

Provincia di Bat: 26.352

Provincia di Brindisi: 20.409

Provincia di Foggia: 45.848

Provincia di Lecce: 28.453

Provincia di Taranto: 40.045

Residenti fuori regione: 898

Provincia in definizione: 438