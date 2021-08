[PHOTOGALLERY] 18 19 agosto - MEMORIAL GARCIA LORCA a Galatone e Botrugno (Lecce) 18/08/2021 MEMORIAL GARCIA LORCA" previsti nel SALENTO in PROVINCIA di LECCE rispettivamente il 18 agosto 2021 ore 21 nell'atrio del Palazzo Marchesale "Belmonte-Pignatelli" di GALATONE (LE) e il 19 agosto 2021 alle ore 21 nell'atrio del Palazzo Marchesale "Guarini-Lubelli" di BOTRUGNO (LE) nell'85mo anniversario dell'uccisione del grande poeta andaluso FEDERICO GARCIA LORCA che fu con la sua opera poetica e teatrale sempre dalla parte degli emarginati e degli ultimi quali furono i gitani andalusi e i negri di Harlem negli Stati Uniti con la prestigiosa presenza del grande ispanista di fama internazionale Prof. GABRIELE MORELLI dell'Università di Bergamo e con la partecipazione il 18 agosto a Galatone del Prof. ANTONIO LUCIO GIANNONE dell'Università del Salento e il 19 agosto a Botrugno dello Scrittore Prof. ANTONIO ERRICO.

I due Memorial in oggetto hanno i seguenti patrocini :



AMBASCIATA di SPAGNA IN ITALIA

ISTITUTO CERVANTES di NAPOLI

UNIVERSITA' DEL SALENTO

REGIONE PUGLIA -ASSESSORATO ALLA CULTURA E TURISMO

PROVINCIA DI LECCE

ISTITUTO CULTURE MEDITERRANEE DELLA PROVINCIA DI LECCE

ACCADEMIA BELLE ARTI DI LECCE

CAROCCI EDITORE

COMUNI DI GALATONE (LE) E COMUNE DI BOTRUGNO (LE)