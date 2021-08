Cassano delle Murge (Bari) - SpeleoCassano II 2021 attività di escursionistica culturale 16/08/2021 E' indubbio che una delle peculiarità del territorio cassanese è la presenza di alcune grotte e che per valorizzare e promuovere il territorio non ci si può dimenticare di questo importante e prezioso patrimonio; con tale finalità l'associazione Murgia Enjoy ripropone l'evento "SpeleoCassano". L'attività associativa vuole essere una concreta opportunità, accessibile a tutti grazie alla presenza dei soci Murgia Enjoy, alcuni dei quali speleologi, per scendere in tutta sicurezza in grotta, permettendo ai partecipanti di entrare in ambienti sotterranei precedentemente utilizzati dall'uomo. Grazie alla presenza dello speleologo Francesco Del Vecchio saranno illustrati i fenomeni che hanno permesso la formazione di queste grotte insite nel territorio cassanese.

E' ben noto che il territorio pugliese è ricco di ipogei distribuiti sia lungo la costa che nell’entroterra con molteplici manifestazioni del fenomeno del carsismo e la presenza di diversi percorsi carsici e speleologici fra i più importanti d’Europa. Le forme più conosciute del carsismo sono senza dubbio le grotte e Cassano delle Murge vanta ben trentadue cavità naturali censite nel catasto grotte anche se sicuramente il territorio riserva altre grotte non ancora censite, come quella che l'associazione ha riscoperto permettendo a Cassano di essere menzionata su vari canali mediatici. Di queste grotte la maggior parte sono ad andamento orizzontale, mentre poche sono quelle che hanno uno sviluppo verticale, tutte comunque hanno una grande importanza sotto l’aspetto geologico, idrologico, paleontologico ed archeologico. Questo patrimonio è noto più a geologi e speleologi che ai residenti in Cassano ed ha origini antichissime testimoniate dall'utilizzo da parte dell'uomo in un “recente” passato poiché perfettamente rispondente alle esigenze di difesa, di abitazione, di culto o di dimora dei corpi dei defunti.

Poiché il "turismo di grotta" di singoli individui o di gruppi di improvvidi visitatori e la sconsiderata opera di alcuni cittadini (che a volte hanno confuso queste cavità per discariche), oltre a rappresentare un pericolo se non si hanno le opportune attrezzature e le corrette cognizioni sulle tecniche per affrontare in sicurezza una visita in grotta, può intaccare irrimediabilmente l’ecosistema di questi ambienti, sarebbe bene che, così come hanno già fatto in altre località, questi ambienti venissero tutelati con protezioni limitandone l’accesso e la fruizione solo a chi ha le competenze per valorizzarle opportunamente. Ovviamente ogni grotta ha una storia a sé e, che sia stata utilizzata come asilo di preghiera o come rifugio per pastori o briganti, suscita sempre elevato interesse e curiosità nel visitatore soprattutto se la cavità viene illustrata riportando tutte le informazioni ad oggi note e con l'assistenza di competenti esperti. Lo scavo dei depositi di riempimento nelle varie grotte può restituire ancora materiali osteologici, animali ed umani, oltre ad un vasto repertorio vascolare e a reperti paleontologici o esemplari faunistici che possono fornire indicazioni importanti sulla storia dei nostri predecessori. Gli speleologi delle varie organizzazioni speleologiche vedono nel territorio cassanese diverse opportunità di visita e di studio e, grazie alla loro intensa attività, potranno essere individuati altri “tasselli” importanti per la storia del nostro territorio.

Il percorso dell'attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento: un segno di rispetto e di sensibilità dovuto che da sempre permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.

L'incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, oltre al calendario associativo Murgia Enjoy, è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 18:30 di sabato 21 agosto 2021.

Come da consolidata abitudine, al termine dell'attività i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle attività convenzionate e beneficiando di un particolare trattamento con possibilità di cenare a partire da soli 9€ (antipasto, pizza Murgia Enjoy, bevanda piccola e coperto).

Al fine di limitare eventuali danni all'ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, giubbotto, scorta d'acqua, abbigliamento comodo ed è gradita la prenotazione al numero 328/3130450 dopo le ore 18. L'evento ha ottenuto il patrocinio della Regione Puglia, del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e del GAL Terre di Murgia. I partecipanti dovranno prendere nota delle linee guida successivamente riassunte e già presenti in forma integrale sulla pagina Facebook "Murgia Enjoy".

