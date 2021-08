17 agosto - Arturo Brachetti in “Arturo racconta Brachetti” - Rutigliano (Bari) 17/08/2021 Continua la programmazione teatrale del Comune di Rutigliano per l’estate 2021 in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Gli spettacoli si terranno nell’Atrio dell’Istituto Comprensivo Settanni Manzoni.

Il 17 agosto sarà in scena Arturo Brachetti in “Arturo racconta Brachetti” -Intervista frizzante tra vita e palcoscenico (Arte Brachetti srl). Uno o centomila? L’uomo dai mille volti, che in un battito di ciglia (o forse due) è capace di trasformarsi in mille personaggi, si racconta in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici. Fregoli, Parigi e le luci della Tour Eiffel, Ugo Tognazzi, le ombre cinesi, Paolo Poli, la donna ignifuga, il Paradis Latin, e le mille fantasie di un ragazzo che voleva diventare regista o papa, prendono vita in un’intervista frizzante al confine tra vita privata e palcoscenico a tu-per-tu con il pubblico. Brachetti nella sua veste di showteller, un raccontatore di spettacoli, parte dal racconto della sua storia e dal solaio in cui tutto è iniziato e attraverso pillole e aneddoti di storia del varietà, del teatro, delle arti circensi, l’artista italiano, senza maschere e senza trasformismi, ci farà scoprire perché è la realtà immaginata quella che ci rende più felici…



COSTO BIGLIETTI



Posto unico € 10





VENDITA DEI BIGLIETTI



I biglietti saranno in vendita presso la sede della Protezione Civile - Rutigliano (Via Cavalieri di Vittorio Veneto 1) tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 17 alle 20.30.

I biglietti saranno in vendita anche online e nei punti vendita Vivaticket dal giorno 20 luglio ore 16.00. La sera di spettacolo si potranno acquistare i biglietti sul luogo dell’evento dalle ore 20 fino ad inizio spettacolo.





Orario rappresentazioni

Porta ore 20.00 / Sipario ore 21.00







MISURE ANTI COVID

A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli, è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021 , n. 105 - di cui all’articolo 9, comma 2 - https://bit.ly/3ln9qqI), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute. Per maggiori informazioni sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19:

https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19