Mancaversa (Lecce) - Ritorna M-eat & Sound: la quinta edizione dal 18 al 21 agosto 16/08/2021 DOPO LO STOP DELLO SCORSO ANNO, TORNA LA MANIFESTAZIONE ESTIVA CHE CELEBRA LE ECCELLENZE PUGLIESI: MUSICA LIVE, ENOGASTRONOMIA E TIPICITÀ, MA ANCHE SOLIDARIETÀ, RISPETTO AMBIENTALE E ATTRAZIONI PER TUTTA LA FAMIGLIA, ALLINTERNO DELL’ARENA DEL MARE DI MANCAVERSA. INGRESSO GRATUITO, OGNI SERA DALLE 19, CON OBBLIGO DI GREEN PASS





M-eat & Sound torna! L’edizione del 2021, dopo lo stop dello scorso anno per l’emergenza epidemiologica, si terrà ancora nella marina di Mancaversa e punterà i riflettori sull’Arena del Mare: quattro giorni dedicati alle eccellenze pugliesi da promuovere attraverso la musica e l’arte, l’enogastronomia e le tipicità, la convivialità e la solidarietà. Forte e sinergica la squadra organizzativa della manifestazione, giunta ormai alla sua quinta edizione, con a capo dal l’Associazione I Train insieme al Comune di Taviano, con il patrocinio della Regione Puglia e del Distretto Produttivo “Puglia Creativa” e in collaborazione con l'agenzia Bestproduction, quest'ultima relativamente alla parte artistica e musicale.



L’evento punta a rinnovare la sua mission, confermandosi tra gli eventi più attesi dell’estate nel Sud Salento. Un festival a portata di famiglia, con un occhio di riguardo all’ambiente grazie alla partnership con Ecofesta Puglia e alla solidarietà, con la raccolta fondi in favore di Cuore Amico. Ma soprattutto un evento che si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni nazionali per il contenimento del Covid-19: area completamente in sicurezza, con ingresso gratuito a partire alle ore 19 e consumazione obbligatoria all’interno, accesso consentito ai soli possessori di Green Pass (da anni 12 in su) ovvero con certificazione di chiusura ciclo vaccinale, attestazione di tampone negativo effettuato massimo nelle 48 ore precedenti o certificato di guarigione da Covid-19.



Ricco il cast degli spettacoli dal vivo: si parte mercoledì 18 agosto con “Flashback – Puglia in Tour”, che porterà sul palco un intero cast di cantanti, ballerini, performer, dj e presentatori per un viaggio nel tempo e nei ricordi, dagli anni ’80 al Duemila. Con loro, inoltre, prevista la partecipazione dei dj de Lo Zoo di 105, direttamente dal programma comico più irriverente e pazzo della radiofonia italiana. Si continuerà giovedì 19 e venerdì 20 agosto con le musiche della tradizione salentina, tra tamburelli battenti e ritmi da danzare, grazie ai live di Tamburellisti di Torrepaduli e Alla Bua, due gruppi che tra tutti hanno segnato con la loro storia e la loro musica il percorso di riscoperta delle radici nel Tacco d’Italia. Gli eventi musicali, poi, si chiuderanno con la grande festa del Festival Bar Italia, attesa sabato 21 agosto, un omaggio alla musica italiana più bella di tutti i tempi, selezionata in consolle da Vanny dj e condotta dalla voce di Paolo Stefanelli e dall’animazione danzante delle Ragazze Italiana. Ogni serata, dalle ore 19 in poi, sarà aperta e animata dagli speaker di Radio System, con collegamenti in diretta e interviste, curiosità e approfondimenti.