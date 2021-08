“Solidarietà e Cooperazione Internazionale al Sud” aprirà la IV edizione di Mundi Festival a Sannicandro di Bari 31/08/2021 Il Summit che apre il Mundi Festival

Castello di Sannicandro di Bari - giovedì 2 settembre 2021



L’incontro internazionale “Solidarietà e Cooperazione Internazionale al Sud” aprirà la quarta edizione del “Mundi Festival” giovedì 2 settembre alle ore 16.30 nel Castello di Sannicandro e vedrà la partecipazione d’importanti enti ed associazioni meridionali impegnate nell”attivita di cooperazione e di sostegno solidale. Il summit internazionale, meglio definito come Stati Generali della società civile meridionale, promosso dal Comitato Promotore degli Stati Generali in collaborazione con l”Associazione Meridians Onlus e con il patrocionio del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di Sannicandro di Bari, ha l'obiettivo di porre una consultazione sui temi dello sviluppo sostenibile, di presentare le buone pratiche di cooperazione e partenariato, di rendere coerenti le azioni di solidarietà internazionale e di politica estera, in linea con i contenuti previsti nell’Agenda 2030.Il Comitato Promotore è formato da: ActionAid - Aitr - Alleanza Cooperative - Aoi - Caritas Italiana – Cini - CsvNet - Focsiv - ForumSaD - Forum Terzo Settore - La Gabbianella - Link 2007 - Uisp - Vim.

Scopo principale dell’evento è rilanciare la sfida culturale della cooperazione e della solidarietà internazionale al fine di restituire dignità a tutti gli attori che quotidianamente operano in questo settore e di riavvicinare i cittadini all’impegno che questa parte del paese continua a portare avanti testimoniando il senso di umanità e responsabilità di chi è in cerca di un futuro migliore.

I risultati dell’incontro che si terrà a Sannicandro di Bari, insieme a quelli degli altri due incontri al Centro e al Nord, contribuiranno alla realizzazione del documento conclusivo che sarà presentato prima all’evento nazionale degli Stati Generali e poi alla Conferenza Governativa Co Opera i primi del prossimo anno.

L’incontro vedrà la gradita presenza di S.E.R. Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari - Bitonto e Presidente della Commissione Episcopale della CEI per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione delle chiese.



Programma:

16.45 Accoglienza e saluti del Sindaco di Sannicandro di Bari, Arch. Giuseppe Giannone.

17.00 Gli Stati Generali della Solidarietà e Cooperazione Internazionale: obiettivi e sintesi dei documenti tematici.

Silvia Stilli, Vincenzo Curatola – Comitato Promotore Stati Generali SCI

Interventi sulle tematiche:

Carmelo Caserta – Mo. C.I. – Reggio Calabria

Don Franco Corbo – Associazione GVS – Potenza

Donata Monti – Mov. Shalom – Napoli

Ruth AclaFaelden - Co.D.I.Sard - Cagliari

18.00 Buone pratiche di cooperazione multi-attoriale:

Carmela D'Agostino – Associazione Cope - Catania Daniela Fiore – Associazione Less - Napoli

Giovanni Tricarico - Alleanza Cooperative Italiane – Bari Domenico Zonno – Associazione Meridians - Bari Vittoria De Luca – Alleanza Cooperative Italiane – Bari

Felix CloudCodjoAdandedjan - Co.D.I.Sard - Cagliari

18.45Tavola Rotonda Il ruolo del Sud nella cooperazione allo sviluppo: confronto tra gli attori: Antonio Decaro* - Presidente Anci

Elly Schlein – Conferenza Regioni e Province Autonome

Giuseppe Satriano – Arcivescovo Bari Bitonto

Marina Sereni – ViceministraMaeci

Michele Emiliano* – Presidente Regione Puglia

Nino Santomartino – Associazione CPS - Napoli Sergio Cipolla

Associazione Ciss - Palermo

Rosa Franco* - CsV Bari

Maria Luisa Pisa - Università di Sassari

Loreto Gesualdo - Università di Bari

Vitangelo Dattoli – Policlinico di Foggia

20.00 repliche dei relatori e conclusioni

20.30 Chiusura lavori.

21.00 Presentazione del Mundi Festival

Federico Zonno – Direttore Artistico Mundi Festival

21.30 Concerto gratuito in piazza Castello



