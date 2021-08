19 agosto - Lecce: presentazione del libro di Graziano Cennamo 19/08/2021 “Sentimento popolare. Dal Salento al Gargano il racconto senza tempo delle feste patronali di Puglia”

Il libro di Graziano Cennamo edito da Grifo sarà presentato per la prima volta a Lecce

giovedì 19 agosto alle 20 nel Chiostro degli Agostiniani



Ospite della rassegna letteraria “Agostiniani libri” del Comune di Lecce nell’ambito del cartellone estivo “Lecce in Scena”, Graziano Cennamo, tradition art director e presidente di PugliArmonica, presenta per la prima volta il suo primo libro appena uscito dal titolo “Sentimento popolare. Dal Salento al Gargano il racconto senza tempo delle feste patronali di Puglia” edito da Edizioni Grifo e con la prefazione di Massimo Bray, giovedì 19 agosto alle 20 nel chiostro degli Agostiniani a Lecce.

(Per partecipare è necessario prenotare: 0832246517 – castellocarlov@gmail.com; per accedere bisogna essere in possesso del Green Pass, che viene rilasciato dopo la vaccinazione, un tampone negativo o la guarigione da Covid-19 – tutte le info sul sito www.dgc.gov.it/web/)



Dialogano con lui Giuseppe Negro, patron di Ascla e ideatore con Cennamo nella neonata Scuola delle Tradizioni Popolari, e Francesco Danieli, storico.



Un omaggio al mondo delle tradizioni popolari tanto caro all’autore. Graziano Cennamo, attraverso la sua associazione PugliArmonica e le sue personali competenze, lavora da anni al fine di preservare ciò che proviene dalla memoria delle nostre comunità, con l’obiettivo di proiettare verso il futuro la cultura e il folclore del nostro territorio, anche da un punto di vista occupazionale.



Il libro raccoglie il racconto delle feste patronali - da gennaio a dicembre - che sono espressione massima delle tradizioni popolari più importanti e note della Puglia. Nell’anno in cui le ricorrenze sono rimaste date segnate solo sul calendario, che ha visto piazze silenziose, cieli solitari, casse armoniche svuotate dell’eco di ogni sinfonia, preservare la tradizione popolare delle feste patronali, custodirla, proteggerla dall’oblio è un atto di cura e di fede.

La redazione di questo volume è stata guidata dall’urgenza della narrazione, di raccontare l’euforia collettiva e la fede intima, i rituali ance¬strali e le loro rivisitazioni contemporanee, il senso di comunità e di appartenenza ai giorni della festa del santo patrono.

Il libro è patrocinato e sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia – Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale “Teca del Mediterraneo”.



Graziano Cennamo, classe 1988, originario di Squinzano, oggi cittadino leccese, Tradition Art Director e Presidente di PugliArmonica. Innamorato dell’universo della devozione popolare, tra ottoni, luminarie e fuochi d’artificio, habitué dei comitati feste fin da piccolo, esordisce a 17 anni nell’allora circolo di San Nicola a Squinzano, con il quale restituisce alla comunità la festa patronale nel suo più alto splendore, riportando in auge la festa dell’inverno. Lasciato il paese natale, si afferma come organizzatore di eventi per riavvicinarsi al mondo delle tradizioni unendo la professionalità alla sua passione: nasce così nel 2015 il progetto di PugliArmonica, un’avventura in cui ha coinvolto amici e appassionati delle feste patronali, per valorizzare il mondo delle bande da giro, dei comitati festa, delle luminarie e dei caratteri tipici della tradizione fino a quel momento dati per scontati. Esperto conoscitore del settore degli eventi e in particolare di quelli legati alla tradizione popolare, negli anni ha saputo intrattenere una rete di rapporti sul territorio regionale che ha reso PugliArmonica un marchio riconoscibile e affermato da Santa Maria di Leuca a Monte Sant’Angelo.