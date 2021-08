Bari - Epidemia COVID-19 Bollettino Epidemiologico Regione Puglia - 18 agosto 18/08/2021 Epidemia COVID-19

Bollettino Epidemiologico

Regione Puglia





Dati del giorno: 18 agosto 2021

358

Nuovi casi

14.554

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 92

Provincia di Bat: 104

Provincia di Brindisi: 28

Provincia di Foggia: 22

Provincia di Lecce: 92

Provincia di Taranto: 18

Residenti fuori regione: 5

Provincia in definizione: -3

4.321

Persone attualmente positive

140

Persone ricoverate in area non critica

23

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

260.308

Casi totali

3.113.265

Test eseguiti

249.301

Persone guarite

6.686

Persone decedute

Casi totali per provincia

Provincia di Bari: 96.677

Provincia di Bat: 26.709

Provincia di Brindisi: 20.572

Provincia di Foggia: 46.003

Provincia di Lecce: 28.838

Provincia di Taranto: 40.151

Residenti fuori regione: 923

Provincia in definizione: 435