21 agosto - POP SONG & LATIN JAZZ con il Duo Giuseppe Continenza E Maurizio Di Fulvio - Barletta 21/08/2021 MUSICARTE "Si va in Scena!!!!!"

POP SONG & LATIN JAZZ

con il Duo Giuseppe Continenza E Maurizio Di Fulvio

a cura dell'Associazione Cultura e Musica "G. Curci"

Nuovo Sold- Out a Palazzo della Marra







Prosegue con grandissimo successo la 13ma Edizione della Rassegna Musicale ‘MusicArte’, organizzata dall’Associazione Cultura e Musica G. Curci, in collaborazione con il Comune di Barletta, il Ministero della Cultura, la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito di Puglia Sounds live, presso l’incantevole Chiostro di Palazzo della Marra.

Nuovo appuntamento, già sold –out, il 21 agosto, con il Jazz di qualità con il Duo chitarristico Giuseppe Continenza – Maurizio Di Fulvio, noti nel panorama jazz internazionale, con Pop Songs & Latin Jazz, originale e fresco Concerto- Spettacolo realizzato in coproduzione con l’Associazione Castelnuovo-Tedesco di Pescara, in tournèe in Italia e in Europa. Il programma del concerto, attraverso combinazioni originali, da Gershwin a Sting, da Gillespie a Stevie Wonder, presenta un'interpretazione elegante e avvincente del "choro brasileiro" e del “jazz latino" e allo stesso tempo un'esecuzione eclettica e pulsante di “pop songs”. Eleganza strumentale, equilibrio tecnico e suono inconfondibile sono le caratteristiche predominanti nel Duo, che ospitato nei maggiori festival europei e americani, si produce in performance intense e piene di pathos.

Giuseppe Continenza, nato a Torino, risiede e insegna a Pescara presso il Conservatorio “L. D’Annunzio”. Dopo essersi diplomato a pieni voti presso il Musicians Institute in Hollywood in California, ha intrapreso le sue prestigiose collaborazioni al fianco di Joe Diorio, Martin Taylor, Jimmy Bruno, Jack Wilkins, Gene Bertoncini, Gary Willis ed altri ancora e nell'anno 2000 con il leggendario chitarrista Bireli Lagrene con il quale collabora tutt’ora. Scrive su Guitar Club e Tuttochitarra, due riviste di musica tra le più importanti in Europa e scrive inoltre sulla rivista Jazzit e sul famoso sito Jazzitalia curando rubriche sull'improvvisazione jazz.

Maurizio Di Fulvio, chitarrista-compositore di Pescara, formatosi principalmente con J. Bream, A. Carlevaro, J. Scofield e P. Metheny, ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti ed è stato docente di chitarra nei Conservatori italiani di Foggia, Verona, Modena e Padova. Membro di giuria dei più prestigiosi concorsi di chitarra, tiene masterclasses nelle Università e nelle Istituzioni musicali di diversi paesi sulla letteratura chitarristica tradizionale e sull’impiego della chitarra classica nel jazz. Svolge una brillante carriera concertistica su scala mondiale in qualità di solista e con formazioni varie, suonando nei maggiori festival a fianco dei più autorevoli musicisti, con lodevoli testimonianze di pubblico e di critica.

In programma musiche di G. Gershwin, Sting,Stevie Wonder, Chick Corea, Consuelo Velazquez, Astor Piazzolla e tanti altri ancora.

Porta ore 20,00 e inizio alle ore 20,30 . Biglietto P.U. € 5,00.

La partecipazione al concerto comporta l’osservanza delle disposizioni previste dalle Linee guida e dai Protocolli di igiene e sicurezza anti Covid-19 e il possesso del Green Pass.