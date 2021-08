Francavilla Fontana (Brindisi) - Al via il cartellone di appuntamenti per bambini e ragazzi Una Città per sognare 19/08/2021 Al via il cartellone di appuntamenti per bambini e ragazzi

Una Città per sognare



Da venerdì 20 agosto prenderà il via la seconda edizione di “Una Città per sognare”, il cartellone di eventi pensati per ragazze, ragazzi, bambine e bambini a cura dell’associazione Le Radici e Le Ali Arciragazzi con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Francavilla Fontana e in partnership con il Circo della Farfalla, Urban Runner, APS Camminamenti Puglia e Centro Ippico Argentone.



Sarà una partenza all’insegna dell’arte circense con due appuntamenti a cura del Circo della Farfalla con gli artisti del circo Stranivari.



Si comincerà venerdì 20 agosto alle 18.30 in Villa Comunale con un corso di giocoleria ed equilibrismo e il laboratorio di creazione degli strumenti. L’attività è rivolta a bambini e ragazzi tra i 6 e gli 11 anni. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3202528031 oppure 3276632040.



Domenica 22 agosto dalle 19.30 l’arte circense invaderà il centro cittadino con le performance degli artisti del circo Stranivari che si esibiranno con giochi, acrobazie, equilibrismo, magia e tip tap.



“La seconda edizione di Una Città per sognare si apre all’insegna della magia del circo. Due appuntamenti – spiega l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – per conoscere un’arte antica e ammirare le performance di questi autentici artigiani dei sogni.”



Prossimi appuntamenti



Mercoledì 25 agosto – Castello Imperiali – ore 19.00 | 21.00

Una storia che non sta né in cielo né in terra

Spettacolo teatrale della compagnia Burambò

A cura de Le Radici e Le Ali



Domenica 29 agosto - Piazza Giovanni XXIII – ore 19.30

Storie al chiar di luna

Letture, musica e danza

A cura de Le Radici e Le Ali con Il Circo della Farfalla



Venerdì 3 settembre – ore 18.00

A (s)passo per la città

Urban walking

A cura de Le Radici e Le Ali con Urban Runner



Venerdì 17 settembre

Armando, lettere (r)esistenti

Spettacolo teatrale di Armamaxa Teatro

A cura de Le Radici e Le Ali



Dal 17 al 19 settembre a Castello Imperiali

Le strade dei libri