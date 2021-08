20 agosto - “Centro di gravità permanente. Omaggio a Franco Battiato” a Lecce 20/08/2021 permanente. Omaggio a Franco Battiato”

Venerdì 20 agosto

Chiostro dei Teatini LECCE

quinto appuntamento della rassegna “Dal Minuetto di Beethoven e Mia Martini al Tango di Piazzolla”, curata da Festinamente con il sostegno della Regione Puglia nel Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo.

*****

Esattamente quarant’anni fa usciva l’album forse più rappresentativo di Franco Battiato, “La voce del padrone”, che per tutto l’anno successivo dominerà le classifiche. E “Centro di gravità permanente”, ispirata all’opera di Georges Ivanovic Gurdjieff, filosofo e mistico armeno vissuto a cavallo tra l’800 e il ‘900, diventerà una delle sue canzoni simbolo grazie alla perfetta alchimia tra il mondo alto, colto e quello irriverente e giocoso tipici della sua natura.

E a tre mesi dalla scomparsa del cantautore siciliano, l’Associazione Festinamente gli dedicherà un tributo con il concerto “Centro di gravità permanente. Omaggio a Franco Battiato”. L’appuntamento è per venerdì 20 agosto alle 21 presso il Chiostro dei Teatini a Lecce, all’interno della rassegna estiva del Comune “Lecce in Scena”.

Un viaggio musicale nel poetico mondo di Battiato che vedrà protagonista il Faber Ensemble composto da Rachele Andrioli (voce), Daniele Vitali, (piano e voce), Rocco Nigro (fisarmonica), Davide Sergi (chitarra e clarinetto), Giorgio Distante (tromba elettroacustica Hy.E.T.), Stefano Rielli (basso) e Francesco Pellizzari (batteria). Ospite della serata Nabil Bey Salameh, voce dei Radiodervish.

Ingresso: €20 (già SOLD OUT). Parte dell’incasso sarà devoluto alla Comunità Emmanuel.

L’appuntamento rientra nella rassegna “Dal Minuetto di Beethoven e Mia Martini al Tango di Piazzolla. Rassegna musicale seconda edizione”, curata da Festinamente con il sostegno della Regione Puglia nel Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo.