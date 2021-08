Milano ospita e opere presenti alla 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 29/08/2021 Venice VR Expanded al MEET Digital Culture Center



dall'1 al 19 settembre Milano ospita le opere in realtà virtuale

della 78° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia





Milano, 20 agosto 2021 – Selezionato tra importanti istituzioni internazionali, MEET Digital Culture Center, il centro d’arte e cultura digitale creato a Milano con Fondazione Cariplo, ospiterà le opere presenti alla 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia che fanno parte del Venice VR Expanded Satellite Programme.

Il pubblico avrà la possibilità di prendere visione di tutte le opere della sezione al MEET VR CORNER dall’1 al 19 settembre (quindi anche nella settimana successiva alla chiusura della Mostra di Venezia) tutti i giorni dalle 15.00 alle 20.00: ogni angolo del MEET sarà equipaggiato con visori VR, per la fruizione di opere in realtà virtuale in concorso, Fuori Concorso – Best of VR Expanded e, infine, delle opere sviluppate nel corso delle precedenti edizioni di Biennale College Cinema – VR oltre ad un Evento Speciale – Fuori Concorso. In totale 33 opere in realtà virtuale realizzate con le più sofisticate tecniche di narrazione.



MEET è stato selezionato come satellite della Venice VR Expanded: unica sede in Lombardia. In Italia le altre istituzioni sono la Fondazione Giacomo Brodolini – Laboratorio Aperto di Modena, a Torino il Museo nazionale del cinema e a Mestre M9 – Museo del ‘900, oltre alle sedi internazionali di Centre PHI (Montréal, Canada), Sandman Studios – Sandbox Immersive Festival (Pechino, Cina), MC2: Grenoble (Grenoble, Francia), Centquatre-Paris (Parigi, Francia), Invr.Space (Berlino, Germania), Eye Filmmuseum (Amsterdam, Paesi Bassi), Less Media Group – Moscow Museum of Modern Art (MMOMA) (Mosca, Russia), Espronceda – Institute of Art & Culture (Barcellona, Spagna), Euromersive Turkey – IKSV Salon & Kolektif House (Maslak) (Istanbul, Turchia), Portland Art Museum & Northwest Film Center – Portland Art Museum (Portland, USA).



Sempre negli stessi giorni, MEET offrirà una ricca programmazione internazionale dedicata al mondo dell’arte e della realtà virtuale con laboratori, incontri, live performance e proposte legate all’universo digitale: dall’opera immersiva Renaissance Dreams dell'artista multimediale Refik Anadol, alla dance performance di Ariella Vidach fino all’Ars Electronica Festival 2021 – Garden Milano, oltre ad aperitivi a tema e incontri di approfondimento con esperti del calibro di Simone Arcagni, Omar Rashid, Michel Reilhac e Streamcolors.

L’accesso sarà su abbonamento (15 euro per tutta la rassegna) e con prenotazione obbligatoria.



Sul sito www.meetcenter.it il programma e tutti i dettagli.



Nel rispetto delle disposizioni governative (D.L. del 23 luglio 2021), dal per accedere a MEET tutti i visitatori di età superiore ai 12 anni dovranno presentare una delle seguenti certificazioni: Green Pass, certificato di prima vaccinazione, certificato di guarigione dal Covid-19 (con validità 6 mesi), esito negativo al Covid-19 di un test molecolare o antigenico (con validità 48 ore). All’ingresso si effettuerà il controllo di conformità.