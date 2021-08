Bari - Epidemia COVID-19 Bollettino Epidemiologico Regione Puglia - 20agosto 20/08/2021 Epidemia COVID-19

Bollettino Epidemiologico

Regione Puglia





Dati del giorno: 20 agosto 2021

347

Nuovi casi

14.160

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 54

Provincia di Bat: 90

Provincia di Brindisi: 42

Provincia di Foggia: 39

Provincia di Lecce: 87

Provincia di Taranto: 26

Residenti fuori regione: 12

Provincia in definizione: -3

4.479

Persone attualmente positive

156

Persone ricoverate in area non critica

22

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

260.872

Casi totali

3.140.186

Test eseguiti

249.703

Persone guarite

6.690

Persone decedute

Casi totali per provincia

Provincia di Bari: 96.768

Provincia di Bat: 26.826

Provincia di Brindisi: 20.644

Provincia di Foggia: 46.077

Provincia di Lecce: 28.986

Provincia di Taranto: 40.191

Residenti fuori regione: 941

Provincia in definizione: 439