7 settembre - Mamma di Annibake Ruccello con Danilo Giuva - Laterza (Taranto) 07/09/2021 Danilo Giuva con “Mamma” Mamma di e con Danilo Giuva, , le ultime tappe del progetto “Agli Antipodi”



La Compagnia Licia Lanera è capofila del progetto di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia - coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese – che si è svolto quartiere di San Pio/Ex Enziteto e Laterza (TA).



Martedì 7 settembre 2021 La Valle degli Asini (Masseria Lamacarvotta, Laterza) ospita gli ultimi due appuntamenti in collaborazione con TeatroLab – Restiamo Umani: la messa in scena dello spettacolo “Mamma” di Annibale Ruccello con Danilo Giuva e preceduta da una lezione spettacolo sull’autore condotta sempre da Giuva.



La Compagnia Licia Lanera, con la preziosa partnership della Cooperativa sociale GET e dell’associazione culturale TeatroLab – Restiamo Umani, ha dato vita al progetto “Agli Antipodi – Un ponte tra le periferie culturali e geografiche”, vincitore dell’avviso pubblico “Periferie al centro”, intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti, coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese.



“Mamma. Piccole tragedie minimali” è l’ultimo testo scritto e interpretato da Ruccello nel 1986. Un’opera molto poco rappresentata, forse per la composizione frammentata in quattro brevi monologhi o probabilmente perchè, tra i lavori di Ruccello, èquella più aderente alle aberrazioni dell’epoca in cui è stata scritta.



La ripresa effettuata da Danilo Giuva consente di trovarsi dinanzi ad un testo di grande forza, cattiveria, ironia e compassione. Per esaltare il testo di Ruccello e azzerarne ogni riferimento temporale e geografico, Giuva ha scelto di tradurre l’opera dal napoletano al suo dialetto di origine, il foggiano - lingua aspra e colma di asperità – che ne magnifica la parabola di ferocia che le quattro protagoniste disegnano muovendosi da una storia all’altra.

Agli Antipodi è il nome del progetto di formazione teatrale che sin dal 2012 la compagnia pugliese, capitanata dall’attrice Licia Lanera, porta avanti nella sua “casa”, dapprima situata al confine tra Madonnella e Japigia ed ora nel nuovo spazio al quartiere Carrassi. La dimensione della periferia ha sempre significato lavorare con il tessuto più vivo della città e costruire con essa un dialogo costante. Partendo dal concetto che il Teatro è comunità e aggregazione, si è avviato un proficuo percorso di condivisione e diffusione artistica a San Pio/Ex Enziteto a Bari e a Laterza (TA), mettendo al centro la pratica del teatro.



“Agli Antipodi – Un ponte tra le periferie culturali e geografiche” è un progetto multidisciplinare che, oltre ai laboratori e ad uno spettacolo della compagnia, è arricchito da momenti di approfondimento organizzati dalla Cooperativa sociale GET e da incontri tematici curati dall’associazione culturale TeatroLab – Restiamo Umani.

Le attività sono inserite all’interno di un fitto calendario di eventi che ha realizzato due laboratori esperienziali con i rispettivi esiti di laboratorio aperti al pubblico, uno spettacolo teatrale e cinque incontri formativi. Tutte le attività sono state pensate alle comunità di riferimento.



La parte progettuale svolta a San Pio in collaborazione con la Cooperativa sociale GET si è conclusa a marzo 2021 con un video racconto, Ricordati di me. Il prodotto video mette in luce in chiave poetica il laboratorio esperienziale condotto da Licia e Danilo con nove ragazzi tra i 20 e i 25 anni che recitano i versi tratti da Pilade di Pierpaolo Pasolini. Il video è ancora disponibile sul canale Youtube della Compagnia.



Il laboratorio teatrale di Di cosa è fatta la luce, condotto da Ermelinda Nasuto, formatrice della Compagnia Licia Lanera, nell’Ex Chiesa del Purgatorio a Laterza (TA) si è svolto negli ultimi mesi del 2020 in collaborazione con l’associazione culturale TeatroLab – Restiamo Umani e ha coinvolto una decina di ragazzi di età compresa tra i 13 e 17 anni.



Un percorso che, dalla costruzione del gruppo e dagli esercizi di fiducia fino alla creazione sonora, si è sviluppato sull’antinomia buio/luce, forza/abbandono, apparenza/sostanza. Di cosa è fatta la luce è l’interrogativo che si pone Galileo Galilei nel testo di Bertolt Brecht a lui dedicato.

L’esito di laboratorio ha visto una messa in scena finale la sera del 25 ottobre 2020, l’ultimo giorno di apertura dei luoghi di spettacolo.





Martedì 7 settembre, La Valle degli Asini (Masseria Lamacarvotta, Laterza)



La parola in scena, lezione spettacolo su Annibale Ruccello condotta da Danilo Giuva, ingresso pubblico ore 18.30, inizio ore 19



Mamma di e con Danilo Giuva, ingresso ore 20.30, sipario ore 21



La Valle Degli Asini è a circa 15 minuti dal centro abitato di Laterza (TA)

Si consiglia di seguire le indicazioni Google per arrivare direttamente nella location.



Per info e prenotazioni 392 7438853 - 379 1674264

Il costo del biglietto per entrambi gli eventi è di €12.

É consentito l'accesso solo con GreenPass