1° SLALOM “CITTA’ DI MONTE SANT’ANGELO”: IL PERCORSO E’ DA CARTOLINA 04/09/2021 il 5 settembre ritornano le emozioni sportive sui mitici tornanti dauni. Il direttore di gara Claudio D’Apote illustra il tracciato della corsa.



Se ha conquistato i cuori di generazioni di sportivi entrando nell’Olimpo dei tracciati più celebri ed amati del motorsport di Puglia un motivo ci sarà: i mitici tornanti della Strada Provinciale 55 di Foggia, meglio nota nella storia dell’automobilismo italiano come la “Macchia-Monte Sant’Angelo” sono pronti a fare sentire di nuovo il rombo dei motori: il prossimo 5 settembre si corre il 1° Slalom “Città di Monte Sant’Angelo”, organizzato da Tecno Motor Racing Team in collaborazione con Gargano Racing e con il patrocinio del Comune di Monte Sant’Angelo.



Affacciato per tre quarti con “vista mare” sul Golfo di Manfredonia, lungo tornanti rallentati da 13 birillate per un totale di 3600 metri, sotto il monitoraggio di 30 commissari, e con un panorama mozzafiato, il percorso che metterà alla prova i piloti e le vetture in gara è, dal punto di vista tecnico “guidato nella parte iniziale, e misto con un tratto finale veloce” – spiega il direttore di gara Claudio D’Apote, romano di adozione ma di origini foggiane.



Mentre cresce l’attesa per gli appassionati, lo staff organizzativo è impegnato negli ultimi preparativi dell’evento e la segreteria è a lavoro per raccogliere le ultime iscrizioni: ci sarà tempo fino alla mezzanotte di domani, giovedì 2 settembre, per perfezionare l’adesione.



La competizione è aperta non solo ai campioni ed ai drivers della specialità a bordo di auto preparate e di prototipi, è prevista anche una sezione di “regolarità” a cui possono partecipare normali vetture stradali, moderne o storiche, i conducenti dovranno comunque possedere una apposita licenza sportiva, ottenibile presso le sedi ACI. Tutte le informazioni dettagliate, il programma e l’Albo di Gara sono disponibili sul sito www.garganoracingteam.it.