Crispiano (Ta) - Al via l'Interreg Caves Italia - Albania 06/09/2021 Si svolgerà sabato 11 e domenica 12 settembre, presso Masseria Pilano in territorio di Crispiano (Ta), il primo workshop altamente formativo aperto tutti gli appassionati del mondo sotterraneo "CAVES Project" organizzato dal Gruppo Speleologico Martinese, e finanziato nell'ambito dell' Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro.







Il progetto CAVES, patrocinato dalla Società Speleologica Italiana, che mira a incrementare lo studio del patrimonio speleologico esistente nell’area Adriatica, intende promuovere un turismo sostenibile mettendo in rete le grotte turistiche pugliesi con quelle albanesi e montenegrine.



“Il progetto CAVES - ha dichiarato Michele Marraffa - presidente del Gruppo speleologico Martinese – è nato durante le innumerevoli esplorazioni condotte dal nostro gruppo al di la dell’Adriatico. In particolare, in Albania, nonostante l'enorme potenziale dei paesaggi carsici, non ci sono abbastanza speleologi, associazioni o gruppi addestrati che praticano attività speleologiche per i turisti. Affrontare e migliorare questa situazione è la principale sfida che ci siamo posti fin dagli anni Novanta quando timidamente ci siamo affacciati per la prima volta nel Paese delle Aquile”.



L'obiettivo generale del progetto è promuovere il settore del turismo speleologico al fine di promuovere le grotte turistiche attraverso la pianificazione di due nuovi itinerari e la creazione di una rete transfrontaliera per lo scambio di esperienze.



“Per raggiungere questo obiettivo – ha dichiarato Michele Pastore project manager CAVES - il Gruppo Speleologico Martinese organizzerà un workshop l’11 e il 12 settembre con il personale speleologico albanese, formandoli per svolgere esplorazioni su tutto il territorio nazionale e accompagnare gli escursionisti in grotte orizzontali, condividendo le migliori pratiche del GSM. A seguito di questa prima uscita, verrà organizzata un'attività in Albania il 25 settembre, dove agli operatori economici italiani del settore del turismo sostenibile speleologico verranno mostrati i due itinerari che valorizzano le aree carsiche albanesi e le loro risorse naturali. Infine, il terzo risultato del progetto sarà un seminario, in via di definizione, sui fenomeni carsici speleologici, organizzato in collaborazione con il Dipartimento Dicatech del Politecnico di Bari con l'obiettivo di creare una strategia transnazionale congiunta per promuovere il turismo speleologico sostenibile anche grazie al contributo di esperti del Montenegro”.



Pertanto, la due giorni dell’11 e 12 settembre, è rivolta, principalmente, a tour operator, guide escursionistiche e speleologi e consterà di due momenti di formazione ben distinti: uno teorico e uno pratica diviso in due giornate. La prima sarà caratterizzata da una serie di incontri con docenti universitari e speleologi sul tema della salvaguardia e tutela delle grotte e sulle modalità di fruizione di queste da parte di terzi.

La seconda giornata invece prevede un’escursione guidata nelle cavità carsiche: Grotta di Pilano e Grotta del Cuoco.



Di seguito il programma dettagliato del workshop:

11 SETTEMBRE

8:30

- Registrazione partecipanti

9:00

- Saluti Istituzionali - Antonio AGROSÌ (Joint Secretariat Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme), Michele MARRAFFA (Lead Partner - Gruppo Speleologico Martinese),

Haziz MARKU (Project Partners - Qendra Kombetare e Levizjes Ambientaliste), Alessandro REINA (Associated Partners - Politecnico di Bari - Dipartimento DICATECH), Valentina LENOCI (Assessore all'Ambiente del Comune di Martina Franca)

10:00 – 13:00

- Turismo ecosostenibile Giovanni COLONNA (Touring Club Italia)

- Visite guidate in grotta: buone pratiche per una visita sostenibile Veronica CHIARINI (Università di Bologna)

- Nozioni di Geologia e Carsismo Jo DEWAELE (Università di Bologna)

15:00 – 18:00

- Inquinamento delle grotte Alessio LACIRIGNOLA (Forestale - Gruppo Speleologico Martinese)

- Biospeleologia (vita animale e vegetale delle grotte, comportamenti da osservare in grotta) Maria Grazia MASTRONARDI (Forestale -Gruppo Speleologico Martinese)

- Prevenzione, infortuni e norme di sicurezza - Gianni GRASSI (CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Puglia)



Modera Roberto ROMANO (Storico e Geografo - Gruppo Speleologico Martinese)



12 SETTEMBRE

9.00

- Escursione nelle cavità carsiche Grotta di Pilano e Grotta del Cuoco

La partecipazione all’evento è gratuita, su prenotazione, per un massimo di 50 persone.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 9 settembre.

Link per l’iscrizione:

https://forms.gle/oXKRxWUkR7MeENvs9



Si rammenta che per accedere al workshop è necessario il Green pass



11-12 settembre, Masseria Pilano S.P.49 – 74012 – Crispiano (TA)

Ingresso gratuito su prenotazione

Info 320 2834793