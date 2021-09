Immagine: © Egidio Magnani Bari - VACCINI ANTICOVID: AGGIORNAMENTO 6 SETTEMBRE. 06/09/2021 VACCINI ANTICOVID: AGGIORNAMENTO 6 SETTEMBRE.

Sono 5.481.810 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 91.1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.014.373).



ASL BARI



Sono 19.510 le somministrazioni di vaccino anti Covid effettuate dal primo settembre ad oggi, di cui 7547 prime dosi e 11.963 seconde nei centri territoriali della ASL. Di queste 6.441 tra prime e seconde sono state dedicate ai giovani della fascia di età 12-19 anni, con l’obiettivo di metterli in sicurezza prima dell’avvio dell’anno scolastico.

Un piano di azione – quello della ASL - che ha coinvolto istituti scolastici e famiglie per informare e sensibilizzare alla vaccinazione fino a raggiungere oggi importanti risultati: il 77 per cento dei ragazzi ha infatti ricevuto almeno una dose di vaccino e il 46 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Intanto tra la popolazione generale, over 12, residente in provincia di Bari, la percentuale di copertura con prima dose è salita all’86 per cento e ad oggi il 74 per cento ha terminato il ciclo completo di immunizzazione.



ASL BRINDISI



Proseguono le vaccinazioni nella Asl di Brindisi: negli ultimi giorni sono state somministrate circa 3.000 dosi al giorno, di cui 1.000 prime dosi e 2.000 seconde dosi.

Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate circa 286.000 prime dosi e 241.000 seconde dosi.

La copertura vaccinale della popolazione residente risulta quindi all'84% per la prima dose e al 71% per il ciclo completo.



ASL BT



Sale a quota 80 per cento la percentuale di cittadini della provincia Bat che ha già ricevuto la prima dose di vaccino: sono 491.361 le dosi somministrate di cui 277.483 sono prime dosi e 213.878 seconde dosi. In particolare il 57 per cento dei cittadini di età compresa tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto la prima dose; la percentuale sale al 73 per cento se si passa alla fascia 20-29. I cittadini tra i 30 e i 39 vaccinati sono il 71 per cento mentre quelli tra i 40 e i 49 anni vaccinati con almeno una dose sono il 77 per cento. Si sale poi all'89 per cento (cittadini tra i 50 e i 59 anni), al 94 per cento (cittadini tra i 60 e i 69 anni), al 96 per cento (cittadini tra i 70 e i 79 anni).



ASL FOGGIA



Sono 797.408 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall'avvio della campagna vaccinale.

Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino l'81,3% delle persone di età superiore a 12 anni. Ha concluso il ciclo vaccinale il 66,4% degli over 12.

Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno già ricevuto la seconda dose: 36.444 ultraottantenni (pari all'88,1%) su 38.941 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 94%); 47.907 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari all'82,6%) su 54.134 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 92,6%); 57.049 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari al 76,1%) su 67.446 che hanno ricevuto la prima dose (pari all'89,4%); 66.274 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 70,6%) su 77.358 che hanno ricevuto la prima dose (pari all'82%); 52.530 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 59,3%) su 65.234 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 72,6%); 39.316 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 52,1%) su 50.802 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 65,4%); 38.838 persone di età compresa tra 29 e 20 anni (pari al 51,2%) su 52.566 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 67,1%); 20.558 giovani di età compresa tra 19 e 12 anni (pari al 38,8%) su 31.992 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 59,3%).

I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 156.232 dosi di vaccino di cui 19.145 a domicilio.



ASL LECCE



È andata avanti come di consueto anche nel fine settimana la campagna di vaccinazione antiCovid in provincia di Lecce.

4309 le vaccinazioni eseguite tra hub, centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale.

La vaccinazione degli studenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni prosegue con chiamata attiva da parte degli Istituti scolastici di appartenenza, 114 le vaccinazioni tra sabato e domenica.



ASL TARANTO



Continua la campagna vaccinale in Asl Taranto, con razionalizzazioni delle aperture degli hub e la possibilità, in diversi giorni della settimana, di poter accedere anche alla vaccinazione “a sportello”, ovvero senza prenotazione, per tutti i cittadini che abbiano già compiuto 12 anni (senza alcun limite superiore di età) e che potranno ricevere, fino a esaurimento delle scorte disponibili, la prima dose di vaccino oppure recuperare la seconda dose in caso di appuntamenti fissati nei giorni precedenti e non rispettati. Ad oggi, risultano oltre 750mila dosi somministrate dall’avvio delle vaccinazioni. Nell’open day di venerdì scorso, sono state vaccinate circa 4.500 persone, così suddivise: a Taranto, 600 presso l’hub Porte dello Ionio, 147 al PalaRicciardi e 1.092 all’Arsenale della Marina; in provincia, 527 a Ginosa, 449 a Grottaglie, 571 a Manduria, 491 a Martina Franca e 593 a Massafra.