Lecce - Geoportale della Cultura Alimentare: Una conferenza per promuovere la Cultura Alimentare della Puglia 07/09/2021 Una conferenza per promuovere la Cultura Alimentare della Puglia

Auditorium Museo Castromediano di Lecce

10 settembre 2021, dalle ore 10.





Il Museo Castromediano è il più antico museo pubblico della Puglia: fondato nel 1868 da Sigismondo Castromediano, patriota, archeologo e letterato leccese del XIX sec., ripercorre la storia del Salento dalla preistoria all’arte del ‘900.

Questo il luogo prescelto per celebrare la cultura alimentare di questa straordinaria Regione e suggellare la nuova collaborazione tra il Ministero della Cultura (MIC) e la Regione Puglia.



Il Patrimonio Immateriale legato alla cultura alimentare è la mission condivisache ha attivato il dialogo tra i due enti, il Geoportale della Cultura Alimentareè il terreno comune in cui converge questo obiettivo di tutela e valorizzazione, la Call for Partnershipè lo strumento di coinvolgimento.

La Conferenza, che si terrà il 10 settembre presso l’Auditorium del Museo Castromediano di Lecce,è il nuovo appuntamento del percorso tracciato dal Geoportale della Cultura Alimentare, a partire dalla Regione Basilicata, per raccontare gli sviluppi del progetto, promossodell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immaterialee finanziato dal PONCultura e Sviluppo (Programma Operativo Nazionale).

Un percorso multidisciplinare impegnato nella salvaguardia del patrimonio storico Demoetnoantropologico, delle tradizioni e del saper fare, coordinato a un complesso progetto di comunicazione digitale che, grazie al distintivo format della micronarrazione, celebra la divulgazione emozionale della cultura territoriale.



Finalità del Geoportale della Cultura Alimentare, che ha di recente avviato una fase di arricchimento dei contenuti, restyling e rinnovamento dell’esperienza digitale, è il coinvolgimento di tutte le Regioni per raccogliere le eccellenze dei saperi e dei sapori italiani, secondo uno spirito comunitario di tradizione ed eredità culturale, nel rispetto dell’ecosistema e della memoria popolare, fulcro della valorizzazione del luogo.



La Conferenza di Lecce si configura, in tal senso, come l’avvio del progetto con il lancio di una vera e propria “Call for partnership”, mirata al coinvolgimento dei territori e dei suoi stakeholder più rappresentativi in fatto di heritage enogastronomico locale, che possa rappresentare i valori dell’Italia, aprendosi anche a scenari globali.



Dopo gli appuntamenti di Genova, in occasione di Slow Fish, e di Arezzo, in cui Coldiretti ha promosso la valorizzazione delle quattro Valli dell’Aretino, questo appuntamento entra nel vivo del progetto, per aprirsi e accogliere le nuove collaborazioni.



Ad aprire la Conferenza, i saluti istituzionali:Luigi De Luca, Dirigente Cooperazione Territoriale Europea – Poli Biblio Museali; Loredana Capone, Presidente del Consiglio regionale; Silvana Errico, Sindaca di San Vito dei Normanni, Presidente della Consulta Regionale degli Ecomusei;







Massimo Bray- Assessore Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica; Carlo Salvemini- Sindaco di Lecce; Aldo Patruno- Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio; Fabio Pollice - Rettore dell’Università del Salento.



Focus dell’incontro, l’intervento di Leandro Ventura, Direttore Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, che ribadirà l’importanza della tutela e valorizzazione del Patrimonio Immateriale in qualità di memoria collettiva identificativa di ogni territorio; a fare eco il contributo di Angelo Boscarino, CEO BIA, che racconterà l’obiettivo di estendere il progetto pilota della Regione Basilicata su altri territori nazionali.



Seguiranno due interventi significativi a esemplificazione dell’impegno e dell’importanza che la Regione Puglia ha sempre dedicato alla promozione della cultura attorno al cibo. Il registaGabriele Surdopresenterà “Yeast – Human Biodiversity”,progetto di visual storytelling su 50 persone-lievito protagoniste della biodiversità, dell'hospitality e dell'e(t)nogastromia in Puglia.

Di particolare interesse l’intervento delDott. Arch. Francesco Baratti, Coordinatore degli Ecomusei Pugliesi, che presenterà al pubblico lo straordinario universo degli Ecomusei quali territori caratterizzati da ambienti di vita tradizionali, patrimoni naturalistici e storico-artistico particolarmente rilevanti e degni di tutela e valorizzazione.



I partecipanti saranno infine invitati a una visita museale al Museo Di Archeologia Marina:“Il Museo racconta la cultura nell'antichità”. Due i percorsi tematici: “I paesaggi del Mare” a cura della Prof.ssa Rita Auriemmae “La cultura del Cibo” a cura della Prof.ssa Anna Lucia Tempesta, Archeologa del Museo.

Un conviviale rinfresco concluderà simbolicamente la tappa salentina del progetto.