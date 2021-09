SANTERAMO CAPITALE DEL TURISMO SPORTIVO TRANSNAZIONALE CON IL PROGETTO EUROPEO CASTER 08/09/2021 Nei giorni 3 e 4 settembre 2021 si è svolta a Santeramo in Colle la Conferenza di lancio del progetto CASTER, finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma europeo INTERREG di collaborazione internazionale tra Italia, Albania e Montenegro.



Nelle parole di Fabrizio Baldassarre, Sindaco di Santeramo in Colle: “Con questo progetto Santeramo si impegna a sviluppare nuovi itinerari di turismo sportivo a livello transnazionale. In questo scenario intendiamo coinvolgere le Amministrazioni comunali, le Organizzazioni sportive e tutti i portatori di interessi legati al mondo del turismo sportivo, per far crescere un settore che contribuisce non soltanto allo sviluppo dell’economia del territorio, ma anche allo sviluppo del benessere fisico dei cittadini”.



Le due giornate sono state dirette da Massimo Lupis, Project Manager di CASTER e coordinatore della Task Force internazionalizzazione di ASSET, l’Agenzia Strategica della Regione Puglia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio. Tommaso De Palma, Sindaco di Giovinazzo, ha evidenziato la perfetta rispondenza del territorio costiero pugliese per i nuovi itinerari legati alla vela, e del territorio murgiano per gli itinerari di cicloturismo. Rossella Porfido, Assessora alla Cultura del Comune di Santeramo in Colle, ha sottolineato l’importanza della dimensione internazionale del progetto, che potrà contribuire ad incrementare l’attrattività delle iniziative di turismo sportivo prodotte dagli esperti internazionali guidati da Alberto La Tegola, Presidente della FIV - Federazione Italiana Vela (VIII Zona) e da Giuseppe Calabrese, Presidente regionale della FCI - Federazione Ciclistica Italiana.



CASTER è un progetto finanziato dal Programma europeo INTERREG Italia-Albania-Montenegro, finalizzato a sviluppare il settore del turismo sportivo a livello transnazionale. Capofila deI progetto CASTER è il Comune di Santeramo in Colle, che guida un partenariato internazionale che comprende, per il Montenegro, il Circolo Sportivo Jadran di Herceg Novi, e per l’Albania l’Associazione EuroPartners Development di Tirana.

Sono Partner associati di CASTER sia ASSET, l’Agenzia strategica della Regione Puglia per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, che cura l’accompagnamento istituzionale del progetto, che il Circolo della Vela di Bari.