TRE GIORNI DI LEVERANO IN FIORE - 300 FLOROVIVAISTI E 7 SQUADRE INTERNAZIONALI SFIDANO LA PANDEMIA 09/09/2021 Il 10, 11, 12 settembre il centro storico vestito dai colori dei fiori locali



AL VIA DA DOMANI “LEVERANO IN FIORE”: 300 FLOROVIVAISTI IN CAMPO E FIORISTI IN GARA DA ITALIA, ESTONIA, BELGIO, RUSSIA SPAGNA, MESSICO, LETTONIA, OLANDA.

Evento senza barriere architettoniche. Fiori, musica, cultura, informazione e il concorso internazionale ArteFlorando.



Al via da domani Leverano in Fiore, festa della natura, del colore, dell’arte e quest’anno della rinascita nel post pandemia.

Il centro storico di Leverano (Le), si veste a festa, il settore floricolo piegato dal Covid, lancia un segnale fatto di speranza e orizzonti scegliendo un mese difficile, settembre, in cui il prodotto fiorito è più difficile da reperire ma “la manifestazione non poteva fermarsi ancora – spiegano gli organizzatori -. A maggio, mese da sempre dedicato all’evento, vivevamo ancora le incertezze delle restrizioni ma anziché rimandare di un anno abbiamo scelto la sfida. L’ha scelta Leverano, che ai fiori deve tanto. Abbiamo fatto squadra, ancora una volta e come tutte le volte che ci sono difficoltà, per sentirci comunità nel lanciare una sfida che parlasse di bellezza, forza tenacia e dignità attraverso un comparto che più di tanti altri ha risentito della crisi pandemica”.

La manifestazione, dal 10 al 12, realizzata con il sostegno dell’amministrazione comunale e della Presidenza del Consiglio Regionale di Puglia, coinvolge l’intero comparto florovivaistico del paese, con circa 250-300 floricoltori presenti, rappresentati dall’associazione Leverano In Fiore presieduta da Antonio Paglialunga.

Il centro storico vestirà i colori vivi e accesi dei fiori di Leverano, installazioni saranno presenti nelle corti, le piazze e i vicoli del borgo ed è attesa per la settima edizione del concorso ArteFlorando cui partecipano artisti in arrivo da Estonia, Italia, Belgio, Russia, Spagna, Messico, Lettonia, Olanda che da giorni stanno preparando le proprie opere d’arte nel chiostro del Convento Santa Maria delle Grazie coordinati dai direttori artistici Annamaria Spedicato e Francesco Durante della Ivan Bergh Floral School.

Nei tre giorni della rassegna è infatti prevista anche la consegna del “Premio Leverano in Fiore” rivolto alle aziende locali che aderiscono alla kermesse.

In vista di un'inclusione e di una partecipazione sempre crescenti, il Comune di Leverano (in collaborazione con l'Associazione "Leverano in fiore"; "La ruota del Mulino" e con la supervisione del "Garante delle persone con disabilità") è particolarmente lieto di annunciare che, per tutto il corso della kermesse, sarà garantito il SERVIZIO NAVETTA, col quale si consentirà il trasporto delle persone con disabilità residenti a Leverano direttamente nel cuore pulsante della rassegna. Per info e prenotazione: 380-4652819. Con la sottoscrizione di apposito regolamento (segno tangibile di una sensibilità e di una collaborazione proficua fra tutte le anime che hanno reso possibile l'evento) ogni ente espositore ha fatto proprio l'impegno di rendere accessibile lo spazio assegnatogli.



LE SQUADRE IN GARA PER ARTEFLORANDO



Team Russia: Igor Natchuk + Elena

Team Spagna: Daniel Luque Barragan+Luis Alberto Alonso

Team Estonia: Kristel Otsason+Triinu Tapsi;

Team Messico: Elvia Carrasco+Patricia Olga Y.

Team Lettonia: Sanita Cipruse+Katria Cipruse

Team Grecia: Kallia Lidaki+Sonia Cestra

Team Italia: Della Guardia+Michela N.

Team Belgio: Regine Motmans+Jristina R.



PROGRAMMA COMPLETO DELLA MANIFESTAZIONE



Venerdì 10 settembre 2021

Inaugurazione della rassegna floreale “Leverano in fiore”.

Apertura degli stands espositivi florovivaistici curati dalle aziende locali ed internazionali. I fiori saranno i protagonisti assoluti di queste tre giornate; tutte le vie del centro storico saranno gremite di addobbi floreali elaborati dalla fantasia e dall’abilità delle aziende florovivaistiche presenti

Ore 19.00 Piazza Roma.



“Le fontane pubbliche di Leverano”- presentazione del progetto a cura di InfoPoint

Turistico Leverano e del Garante delle Persone Disabili di Leverano

Largo Chiesa Madre ore 19.30.



Le Parole della Terra - Narrazione a tematica ambientale a cura di Legambiente

Leverano e della Terra d’Arneo. Presentazione del libro “Agroecologia circolare. Dal

campo alla tavola. Coltivare biodiversità e innovazione”.

Ore 20.00 Palazzo Gorgoni.



“Hobalala” - Andrea Sabatino, tromba - Guido Di Leone, chitarra (jazz e bossa nova).

Piazza Roma ore 20.30



“Swing Brothers” - Alessandro Dell’Anna, tromba e voce - Alessandro Dell’Anna, chitarra.

Largo Chiesa Madre ore 20.30.



Sabato 11 settembre 2021

Apertura degli stands espositivi florovivaistici.

Ore 9.00 Centro Storico



1ª prova del Concorso Internazionale Arteflorando;

ore 9.00/13.00 - via G. Perrone



2ª prova del Concorso Internazionale Arteflorando;

ore 14.00/18.00 - via G. Perrone



Proiezione del video “40 anni di floricoltura leveranese” e consegna premio

100 Ambasciatori Nazionali.

ore 19.30 - Chiostro del Convento Santa Maria delle Grazie



Le Parole della Terra - Narrazione a tematica ambientale a cura di Legambiente

Leverano e della Terra d’Arneo. Tavola rotonda: Esempi di buone pratiche di

agroecologia circolare.

Ore 20.30 Palazzo Gorgoni



“Cavalera - Rogoli Duo” - Melissa Cavalera, voce - Fabio Rogoli, pianoforte.

Piazza Roma ore 20.30



“Johnny Cash Experience” - un omaggio all’intramontabile songwriter americano.

Largo Chiesa Madre ore 20.30



Domenica 12 settembre 2021

Apertura degli stands espositivi florovivaistici.

Ore 9.00 Centro Storico



3ª prova del Concorso Internazionale Arteflorando;

ore 9.00/13.00 - Chiostro del Convento Santa Maria delle Grazie



Premiazione dei vincitori dei concorso “Arteflorando” e consegna del Premio

“Leverano in Fiore”;

Ore 19.30 Piazza Roma



“Kelly Joice” - in concerto.

Piazza Roma ore 20.30



“Davide De Luca e Marco Chiriatti” D. De Luca, chitarra e voce - M. Chiriatti, sax e

Clarinetto.

Corte Martina 20.30

“Gaia Rollo e Giancarlo Del Vitto” - G. Rollo, voce - G. Del Vitto, chitarra.

Largo Chiesa Madre ore 20.30



Esposizioni permanenti:

“Un Salento BIOdiverso” a cura di Francesco Chetta, Guida Ambientale Escursionistica

Aigae di Flora e fauna del Salento - Presenta: Inachis Sezione Leverano - Palazzo

Gorgoni;

“La Torre. Identità e coscienza di un territorio”, mostra permanente su Geramia Re e

Girolamo Marciano - Torre Federiciana;

“Leverano si racconta”, mostra fotografica di Sergio Limongelli - Info Point;

“Radici nell’arte”, un viaggio nelle nostre tradizioni attraverso l’arte urbana - Palazzo

Gorgoni



L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid.