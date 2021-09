Sammichele di Bari - L’Albero Verde della Vita” organizza “I Sapori del Grano – II° edizione” 15/09/2021 In questa terza edizione de “I Sapori del Grano” manifestazione d’interscambio culturale a carattere internazionale e diffusione nazionale organizzata dall’associazione L’Albero Verde della Vita si darà spazio alla cultura, alla gastronomia, alla sostenibilità ed all’alimentazione sana ed equilibrata.



Ad inaugurare “I Sapori del Grano”, venerdì 17 settembre alle ore 18:00, presso la sala del Castello Caracciolo di Sammichele di Bari insigni relatori si alterneranno nel convegno intitolato “I Sapori del Grano: cultura, tradizioni, sviluppo sostenibile, resilienza alimentare”.



La prof.ssa Filomena MAGGINO - Coordinatore del dipartimento “Benessere Integrale” – Pontificia Accademia Mariana Internationalis, già Presidente della Cabina di Regia “Benesere Italia” – Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dott. Gianluigi CARDONE - Scientific Administrator, Sustainable agriculture, agri-food systems and rural development CIHEAM Bari ed il dott. Giovanni TAMBURINI – ricercatore presso il dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degi Alimenti (Di.S.S.P.A.) dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari che presenterà il progetto “Pollin-Actor”, approfondiranno tematiche quali la biodiversità, gli ecosistemi, la valorizzazione dei grani antichi nella filiera agroalim

entare sostenibile della pasta con particolare attenzione al caso dell’Etiopia.

Sabato 18 settembre con inizio alle ore 10:00, il dott. Giovanni OTTOMANO ed il dott. Paolo LEOCI, rispettivamente consulente presso il CHIEAM di Bari e Cultore di Gastronomia tipica, Direttore de l’Accademia dei tipici: e di evo di qualità si confronteranno nel dibattito internazionale sulla tematica della dieta mediterranea nella sostenibilità dei sistemi alimentari e delle diete e su stili di vita sani ed equilibrati per una salute sana ed una lotta agli sprechi.



La coorte del Castello Dino Bianco, sede della civiltà contadina, venerdì in serata si trasformerà per accogliere gli stand enogastronomici dei nostri partner: Slow Food Comunità di Sammichele di Bari per la tradizione della Fecazze a Livre, Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura a DOP, Masseria Lo Schiavetto, La Masseria snc di Cantore Filippo e Giuseppe – Frantoio oleario e azienda agricola, Azienda Agricola Biologica di Biagio Clemente, Azienda Agricola di Pasqua D'Aprile, L'Apicoltore del Paese Azzurro di Pasquale Cristantielli, Centovignali - i vini che raccontano la Puglia, Cantina dei Fragni, Tenute Nettis, Pastificio Svevo, Mestagnaz, Vivai Spinelli, Cooperativa Aliante, Mario Lozito Minnie’s Jewels.



Sapori etnici, profumi senegalesi, colori nostrani, folclore, tradizioni, culture euromediterranee, animeranno le serate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 dalle ore 18:00.



Non mancheranno coreografici show cooking: venerdì sera a cura dell’Istituto Internazionale CIHEAM di Bari dove Nuray BASER presenterà, nell’ambito del progetto ORGAFARM, la cucina turca; sabato sera toccherà all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Rosa LUXEMBURG di Acquaviva delle Fonti. Lo chef Michelangelo BELLINI si diletterà con la ricetta d’ispirazione dantesta “Capocollo dei Golosi”.

Concluderà la carrellata culinaria, domenica sera, l’Associazione Cuochi Italiana e Global School Palazzo Italia di BUCAREST con la sua “Cucina Euromediterreanea”.

In occasione del 700esimo anniversario della scomparsa di Dante ALIGHIERI L’Albero Verde della Vita vuole omaggiarlo con due momenti nella serata di sabato 18 settembre.



Letture di terzine dantesche con sottofondo musicale “Kingdom Dancer”, inedito musicale composto dall’artista pugliese Piero Lavopa in arte “Pieresis”.

I costumi medioevali che i lettori dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Rosa LUXEMBURG indosseranno saranno impreziositi dai gioielli ideati e realizzati dall’artista Erminia Costagliola Di Fiore di Minnie’s Jewels che potranno essere meglio apprezzati nella sfilata medioevale.



Anche la Cooperativa ALIANTE dedicherà un ricordo al “Sommo Poeta” con lo spettacolo “A Riveder le Stelle”: letture dantesche che porteranno il pubblico ad interrogarsi su cosa abbia condotto Dante a comporre la “Divina Commedia”.

“I Sapori del Grano – III edizione” è stata inserita nel calendario degli eventi ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e nel Festival Cerealia 2021 premiata con la medaglia d’onore della Presidenza della Repubblica.



Importanti i patrocini concessi: “Commissione Europea Rappresentanza in Italia, patrocinio permanente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale concesso alla RIDE – APS – di cui L’Albero Verde della Vita è membro, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura, Istituto internazionale CIHEAM, FAO quale anno internazionale della frutta e della verdura 2021, ARPTRA – Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura, Cerealia, Fondazione Anna Lindh – Rete Italiana ALF, della EFFE LABEL - Europe For Festivals, RIDE – APS – Rete Italiana Dialogo Mediterraneo, Accademia dei Tipici, GAL – Gruppo d’Azione Locale, Terra dei Trulli e di Barsento, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Regione Puglia, Comune di Sammichele di Bari, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Rosa Luxemburg, Associazione Cuochi Italiani, Global School Palazzo Italia di Bucarest, Food Life – associazione enogastronomica culturale periodico La Linfa”.

La maratona de “I Sapori del Grano” si concluderà domenica 19 con l’estrazione finale della lotteria a premi.



I premi in palio sono gentilmente offerti dai partner commerciali.