Bari - “Cavalca l’onda”: inaugurazione del corridoio di lancio nelle acque di Pane e pomodoro 09/09/2021 Sarà inaugurato domani, venerdì 10 settembre, alle ore 17.30, alla presenza del sindaco Antonio Decaro e dell’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, il corridoio di lancio realizzato nelle specchio di mare della spiaggia di Pane e Pomodoro a tutela della sicurezza dei bagnanti per consentire ai surfisti e agli appassionati di sup di praticare sport in libertà.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con le associazioni sportive cittadine per consentire a chi pratica sport nautici di testare il nuovo corridoio di lancio, si svolgerà dalle ore 17 al tramonto.

L’intervento, dell’importo di circa 17mila euro, è stato concordato con la Capitaneria di porto e realizzato nel rispetto di quanto previsto dall’ordinanza balneare 2021 della Regione Puglia.