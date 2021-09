IL VASO DI TALOS TORNA A RUVO DI PUGLIA, DAL 16 SETTEMBRE SARÀ ESPOSTO A PALAZZO CAPUTI 10/09/2021 IL VASO DI TALOS TORNA A RUVO DI PUGLIA,

DAL 16 SETTEMBRE SARÀ ESPOSTO A PALAZZO CAPUTI



Il vaso di Talos torna a Ruvo di Puglia.

Dopo essere stato in esposizione a Bari dallo scorso maggio nell’ambito della mostra “Vasi Mitici”, il pezzo più importante della collezione del Museo Jatta sarà il protagonista di una mostra ad esso interamente dedicata dal titolo “Talos, un gigante nella storia di Ruvo” ospitata a Palazzo Caputi nel Museo del Libro-Casa della Cultura a partire da giovedì 16 settembre.



La mostra conterrà il racconto del suo ritrovamento e dei vari interventi di restauro: una vicenda lunga secoli che si intreccia strettamente con la storia della città di Ruvo di Puglia.



Si tratta del frutto della collaborazione tra Comune (che ha individuato il luogo in cui allestire la mostra del Talos) e Direzione Regionale Musei della Puglia.

Sarà forte il collegamento con la mostra in corso di svolgimento presso il Castello Svevo di Bari dove in questo periodo sono esposti i reperti dello Jatta: il percorso espositivo barese infatti si conclude con un invito a visitare la mostra ruvese.



La mostra, che rimarrà attiva per tutto il periodo in cui il Museo Jatta resterà chiuso per gli interventi di ristrutturazione, verrà inaugurata giovedì 16 settembre alle 18.30 con una piccola cerimonia inaugurale nella sala conferenze alla presenza del Sindaco di Ruvo di Puglia e dell’Assessora alla Cultura del Comune.



Introduce la Direttrice del Museo del Libro Teresa De Francesco, interverranno il Direttore Regionale Musei della Puglia Luca Mercuri, la Direttrice del Museo Jatta Claudia Lucchese, la restauratrice Silvana Costa e lo staff di SWIPE, la società che ha realizzato i video e prodotti digitali che correderanno la mostra



La mostra sarà visitabile a partire dalle ore 19



Ingresso gratuito. Obbligo di Green Pass.