11 settembre - Sergio Rubini in “Ristrutturazione” a Rutigliano (Bari) 11/09/2021 Continua la programmazione teatrale del Comune di Rutigliano per l’estate 2021 in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Gli spettacoli si tengono nell’Atrio dell’Istituto Comprensivo Settanni Manzoni.

L’11 settembre alle ore 21 sold out per l’appuntamento con Sergio Rubini e “Ristrutturazione” (Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo), scritto da Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi musiche eseguite dal vivo da Musica da Ripostiglio Luca Pirozzi chitarra e voce Luca Giacomelli chitarra Raffaele Toninelli contrabbasso Emanuele Pellegrini batteria. Regia Sergio Rubini.

Ristrutturazione è il racconto appunto, in forma confidenziale, della ristrutturazione di un appartamento, un viavai di architetti e ingegneri, allarmisti e idraulici, operai e condòmini. Una pletora di personaggi competenti e incapaci, leali e truffaldini, scansafatiche ed operosi fino all’esaltazione che si avvicendano nella vita dello sfortunato padrone di casa stravolgendola senza pietà. E questa vita sconvolta lo è ancor di più se i padroni di casa sono due, un Lui e una Lei, con i loro diversi punti di vista, la loro diversa capacità di resistere all’attacco quotidiano delle truppe corazzate che trasformano il loro “nido” in una casa occupata.







Orario rappresentazioni

Porta ore 20.00 / Sipario ore 21.00







MISURE ANTI COVID

A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli, è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021 , n. 105 - di cui all’articolo 9, comma 2 - https://bit.ly/3ln9qqI), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute. Per maggiori informazioni sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19:

https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19