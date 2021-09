Santa Maria di Leuca (Lecce) - Convegno Internazionale di Studi dal titolo “Fede, cultura e pellegrinaggi tra Atlantico 11/09/2021 Convegno Internazionale di Studi

“Fede, cultura e pellegrinaggi tra Atlantico e Mediterraneo.

Da Finisterre a Santa Maria di Leuca de finibus terrae”

Santuario di Santa Maria di Leuca de finibus terrae - 13/16 settembre 2021



Dal 13 al 16 settembre 2021 presso il Santuario di Santa Maria de finibus terrae a Santa Maria di Leuca si svolgerà il Convegno Internazionale di Studi dal titolo “Fede, cultura e pellegrinaggi tra Atlantico e Mediterraneo. Da Finisterre a Santa Maria di Leuca de finibus terrae”, promosso dalla Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dal Centro Italiano di Studi Compostellani di Perugia e finanziato dalla Regione Puglia (Fondo speciale per cultura e patrimonio culturale).

L’evento è finalizzato alla conoscenza dei due santuari di Finisterre e Santa Maria de finibus terrae, importanti centri rispettivamente consacrati al culto di San Giacomo Maggiore e della Vergine ed accomunati dalla loro posizione agli estremi dell’Occidente, sull’Oceano Atlantico, e all’estremità orientale della penisola italiana. Entrambi i santuari, al di là della loro collocazione periferica e strategica tra Occidente ed Oriente, accolgono tradizioni, credenze e riti comuni ed hanno da sempre esercitato un fascino straordinario sulle masse dei pellegrini. Per questo motivo, nel corso dei lavori saranno proposte in maniera innovativa e si approfondiranno tematiche collegate alla rete viaria e santuariale la quale vede proprio in Santa Maria di Leuca “il punto terminale di un lungo itinerario di fede” attraverso l’Europa, dall’Atlantico al Mediterraneo, legando la Puglia al contesto europeo e al mondo bizantino.

Il Convegno si configura, inoltre, come uno degli esiti del “Patto di Amicizia” tra Amministrazioni locali e territoriali, Istituzioni religiose, Istituzioni civili e associazioni culturali firmato a Monte Sant’Angelo il 9 maggio 2019 e rivolto alla promozione di occasioni di incontro e confronto tra santuari, alla realizzazione di iniziative comuni (seminari, convegni, corsi, pellegrinaggi) nonché allo scambio di esperienze religiose e culturali.

I lavori saranno organizzati in presenza, nel rispetto della normativa anti-Covid 19. Sarà, altresì, possibile seguirli da remoto, tramite la piattaforma Google Meet, inviando una e-mail a mario.resta@uniba.it