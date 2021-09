A Lecce vernissage della residenza artistica "Bellissima Lecce" e convegno "Nella periferia il centro" 12/09/2021 Festival 2021

Sono in pieno fermento le attività di Irregolare Festival 2021, in corso a Lecce dal 6 fino al 26 settembre 2021 tra concerti, laboratori, convegni, feste, mostre d’arte e creazione urbana, performance, tutti rigorosamente gratuiti.



Lunedì 13 settembre alle ore 17 presso l’ex Conservatorio Sant’Anna è in programma il vernissage delle opere realizzate nel corso della residenza artistica “Bellissima Lecce”, organizzata in partnership con la compagnia parigina “World Wide Society”, con la direzione artistica di Susanna Dimitri e la consulenza di Sara Colonna. I



“Bellissima Lecce” fa parte della sezione “Art” del festival. Ha invitato, a partire dallo scorso 9 settembre, un collettivo di pittori, disegnatori, performers internazionali a scoprire la città di Lecce e a disegnarla, dal centro interessando nello specifico il Museo Castromediano, il Convitto Palmieri e l’ex Conservatorio Sant’Anna, alla periferia cittadina. La proposta artistica dell’Associazione parigina si è aperta inoltre alla partecipazione dei giovani dell’Accademia delle Belle Arti, dei Licei coreutici e dei membri dell’Associazione 167revolution APS. “Bellissima Lecce” combina disegno, performance in-situ e architettura. Il suo obiettivo è quello di offrire un’esperienza pratica e poetica dei luoghi, di creare un legame tra patrimonio culturale, opera visuale ed arti plastiche, tra corpo ed architettura, interrogando allo stesso tempo la relazione con l’ambiente urbano, dagli spazi pubblici a quelli interstiziali.

I partecipanti hanno incontrato e hanno interagito artisticamente con la cantante e compositrice Ljuba de Angelis, che anche lunedì 13 accompagnerà musicalmente l’itinerario tra corpo e creazione artistica proposto dalle performers Sara Colonna e Susanna Dimitri.

Negli spazi del Conservatorio Sant’Anna è possibile anche visitare la mostra dell’artista Fabrizio Greco, parte della sezione Art del Festival.



Sempre lunedì 13 settembre alle ore 18 è spazio all’approfondimento con il convegno “Nella periferia il centro”, presso la sala convegni della Chiesa di San Giovanni Battista, nella zona 167 di Lecce.

All’incontro parteciperanno Eugenio Imbriani, docente di Antropologia culturale dell’Università del Salento e consulente scientifico di Irregolare festival; Antonia Di Francesco della Iomed Asp, capofila del Progetto Lef, cantieri attivi di antimafia sociale; Andrea Ferreri “Afo”, attivo in diverse realtà di promozione sociale e delle periferie urbane tra cui Spartak Lecce e Calcio senza confini; gli attivisti di 167Revolution che racconteranno la sartoria creativa, l’apiario urbano, la biblioteca di comunità e gli altri progetti dell’associazione. Modera Sara Colonna, direttrice artistica (con Giorgio Doveri) di Irregolare Festival.



***



Ideato e prodotto dall’associazione “La putea delle arti” di Arnesano (Le) con la direzione artistica di Giorgio Doveri e Sara Colonna e la consulenza scientifica di Eugenio Imbriani (UniSalento), Irregolare festival 2021 è sostenuto dalla Regione Puglia, nell’ambito del Programma straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo e con il Sostegno anno 2019 in materia di spettacolo dal vivo, da Scena Unita e realizzato in partnership con Comune di Lecce, Ville de Paris, Università del Salento, Polo Biblio-Museale di Lecce, main sponsor AraTravel. Inoltre, una vasta rosa di realtà contribuisce alla realizzazione degli eventi speciali:167 Revolution APS, World Wild Society, Espace Paris Jeune Mahalia Jackson, Zeboh Illegal meeting, Bfake, Spartak Lecce, 167/B Street, Cinema del Reale, parrocchia di San Giovanni Battista di Lecce.



Nato per omaggiare la memoria del professor Piero Fumarola - sociologo delle religioni e dei processi culturali, intellettuale eclettico e militante scomparso nel 2018 – Irregolare Festival si pone come veicolo di discussione su tematiche attuali e d’interesse sociale, occasione d’incontro e di scambio creativo sulla rotta del contemporaneo.



Seguendo questa direzione, il Festival nella sua terza edizione promuove l’incontro tra il quartiere 167 di Lecce e la banlieue di Parigi, due periferie urbane, due mondi distanti tra loro eppure legati da un’anima profonda, attraversati da questioni aperte, che esigono una riflessione attenta e partecipata, luoghi propulsori di cambiamento, fucine di controculture. La periferia, quindi, diviene protagonista assoluta, contribuendo a ribaltare i consueti stereotipi che spesso la riducono a territorio marginale e contesto socialmente critico: per Irregolare Festival, la periferia è piuttosto un luogo da immaginare, costruire, vivere, spazio privilegiato per conoscere se stessi, promuovere azioni, lavoro e incontrare il resto del mondo.







