SCUOLA IN PRESENZA E ANCHE IN CONTINUITA' - MOBILITAZIONE NAZIONALE ANCHE IN PUGLIA 20/9: APPUNTAMENTI 14/09/2021 RIAPRE LA SCUOLA IN PRESENZA AL 100%.

VOGLIAMO ANCHE LA CONTINUITA' DELLA PRESENZA AL 100% CON INVESTIMENTI STRUTTURALI ED INTERVENTI IMMEDIATI.



La data che Priorità alla scuola ha scelto per riprendere la mobilitazione coincide con il primo giorno di scuola in #Puglia – una delle Regioni dove il #diritto all’#istruzione è stato più penalizzato l’anno scorso –, quando l’anno scolastico sarà ormai avviato in tutta Italia.



La scuola riparte in #presenza ma rimangono questioni irrisolte che mettono in discussione la #continuità della frequenza. Anche quest'anno la scuola rischia di continuare a essere sacrificata e subordinata ad altre attività, economiche e sociali. Non sono più accettabili le classi troppo numerose, la mancanza di spazi, i e le docenti in larga parte precari, le nomine tardive che impediscono un inizio regolare dell’attività scolastica e del raggiungimento del tempo scuola, il sistema di trasporti insufficiente, infine, i pochi investimenti nella prevenzione e nella medicina scolastica. I problemi strutturali non si vaccinano.



Andavano risolti, come rivendicato dal movimento nelle manifestazioni e con gli appelli degli ultimi mesi, investendo in modo mirato i fondi del Recovery Plan: un’altra occasione persa e l’ennesima vergogna per una classe dirigente che persegue obiettivi diversi da quelli che sbandiera con la sua retorica.



Ora, il nostro obiettivo è un maggiore stanziamento di risorse dalla legge di bilancio dello Stato da destinarsi alla scuola e una riforma della scuola che vada in direzione contraria alla legislazione in vigore dal 2009.



LUNEDI' 20 SETTEMBRE SCENDEREMO IN PIAZZA ANCHE A BARI E IN TUTTA LA PUGLIA. APPUNTAMENTI:



- ore 8 davanti alla scuola Del Prete a Bari perché abbiamo bisogno di scuole aperte e non chiuse come deciso dal Comune di Bari



- ore 17. Presidio e Assemblea davanti all'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE a Bari in via Castromediano per incontrare il nuovo dirigente e verificare quali interventi concreti siano garantiti per la scuola in presenza e continuità durante tutto l'anno scolastico.



CHIEDIAMO ALLA COMUNITA' SCOLASTICA CHE IN TUTTI I COMUNI DELLA PUGLIA SIANO ATTACCATI DAVANTI ALLE SCUOLE LENZUOLA E CARTELLI per ribadire che vogliamo investimenti per una scuola in presenza e anche in continuità, per tutto l'anno scolastico. Vogliamo che la scuola ritorni realmente a svolgere la sua funzione pubblica, laica, inclusiva, solidale e di qualità per gli studenti e le studentesse.



Il sistema scolastico è un perno della società e quindi i suoi problemi si ripercuotono su molti altri settori. Nei passati anni scolastici tale complessità è stata giocata contro gli interessi della scuola pubblica, della comunità educante e della cittadinanza, fornendo alibi alle istituzioni: non sarà più ammissibile che le carenze di un settore, come quello dei trasporti o della sanità, siano addebitate a un altro, non sarà più ammissibile assistere a quel rimpallo delle responsabilità tra ministeri, o tra governo e Regioni, che ha segnato il passato anno scolastico. Il governo intraprenda una decisa inversione di rotta: non è più rimandabile.



PRIORITA' ALLA SCUOLA PUGLIA

COMITATO PER IL DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ISTRUZIONE

COBAS PUGLIA