Brindisi - Lecce - CON IL CSV BR LE E COOP ALLENAZA 3.0 LA CULTURA DEL DONO...DIVENTA UN CONTEST 14/09/2021 Il contest è aperto a tutti dai 0 ai…99 anni, che vogliono raccontare attraverso un video o una foto le azioni di volontariato che valorizzano il “Noi” come esperienza solidale collettiva.

Il CSV Brindisi – Lecce Volontariato nel Salento, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 promuove il concorso “Ci Vuole un NOI…per”, nell’ambito delle iniziative previste dal Festival Strade Volontarie – “Ci Vuole un Noi” 2021. Il grande Festival articolato su tantissime iniziative che si terrà, come ogni anno, a dicembre.

Attraverso questa opportunità, che prevede dei premi, i partecipanti potranno dar seguito alla loro creatività, offrendo la propria visione di un volontariato che aggrega, di legami solidali che costruiscono ponti perché nessuno rimanga indietro.

Il Concorso vuol promuovere il volontariato delle provincie di Lecce e di Brindisi attraverso la presentazione di fotografie e brevi video sulle varie forme dei volontariati locali, con particolare attenzione alle storie che hanno realizzato azioni di comunità solidali significative per il proprio territorio. Dalle esperienze messe in atto nel periodo di emergenza Covid-19 a storie di (stra)ordinaria solidarietà che si sono distinte per il loro significato di aggregazione e animazione sociale.

“Torna anche quest’anno il concorso del Centro Servizi, legato al Festival del Volontariato. -spiega 𝐋𝐮𝐢𝐠𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐒𝐕 𝐁𝐫-𝐋𝐞 𝐕𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐨– Un momento di sintesi che vuol dare spazio soprattutto ai giovani , ma anche a coloro che attraverso la propria esperienza quotidiana hanno avuto il modo di saggiare il valore di gesti gratuiti e d’altruismo generatori di reti, relazioni sociali importanti, in un contesto spesso slegato in cui l’individualismo e la virtualità sempre più spesso sostituiscono , quelle che invece rimangono insostituibili relazioni umane”

“ Coop Alleanza 3.0 è la più grande cooperativa di consumatori in Italia: la sua prima missione è garantire ai soci prodotti e servizi di qualità al miglior prezzo – fanno sapere da Coop-Conta 2,3 milioni di soci, 21 mila lavoratori e più di 450 negozi in 10 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Sicilia e Lazio.

Coop Alleanza 3.0 sposa la dimensione imprenditoriale con quella etica e sociale. L’espressione di questi valori sono l’impegno per dare risposte ai bisogni delle persone e delle comunità, garantire convenienza, qualità e sicurezza, sostenere l’economia del territorio, la legalità e la trasparenza, realizzare la solidarietà locale e internazionale, promuovere la sostenibilità ambientale, la cura degli animali, educare le nuove generazioni ad una sana alimentazione attraverso un consumo consapevole

Le attività sociali sono sostenute dal programma “X TUTTI, X TE”, destinando l’1% delle vendite del prodotto a marchio ai progetti dei territori. E’ in questo contesto che si inserisce la nostra collaborazione con il CSV Br Le Volontariato nel Salento”

Il concorso è aperto agli appassionati di fotografia o videomaker amatoriali.

Ogni partecipante potrà presentare una fotografia o un video. È possibile partecipare a entrambe le sezioni oppure a una a scelta.

È possibile partecipare individualmente o in gruppo.

Tutte le info su: https://www.csvbrindisilecce.it/strade-volontarie-2021-ci-vuole-un-noi-per/

Per partecipare è necessario compilare il seguente modulo Google: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZkK61OStXfBmcxcOSvQZzqzsPwUKbp7bf7gRWFQyahcsWqg/viewform?usp=sf_link

entro il 7 novembre 2021.

L’iniziativa gode del patrocinio di: Provincia di Lecce, Salento d’Amare, Comune di Lecce, Regione Puglia