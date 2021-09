Monte Sant'Angelo (Foggia) - A ottobre “Custodire l’immateriale” tema al centro della 4^ edizione di “Mònde” 15/09/2021 La Festa del Cinema sui Cammini si interroga, attraverso momenti di riflessione e dibattito, sul contributo del mezzo audiovisivo per la custodia del patrimonio immateriale.



Dall’8 al 10 ottobre 2021 a Monte Sant’Angelo, sul Gargano.

“Custodire l’immateriale” è il tema intorno a cui ruoterà la 4^ edizione di “Mònde - Festa del Cinema sui Cammini”, in programma dall’8 al 10 ottobre 2021 a Monte Sant’Angelo, sul Gargano.



Una manifestazione che - sotto la direzione artistica di Luciano Toriello - vuole carpire l’importanza di quel patrimonio culturale immateriale nel quale confluiscono la nostra identità, le nostre radici, la nostra memoria, e che si rivela pertanto fondamentale per il mantenimento della diversità culturale quale forma di resistenza contro la globalizzazione.



Della rilevanza di questo patrimonio è ben consapevole perfino l’UNESCO che, nel 2003, ha adottato la Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata poi dall’Italia nel 2007, e sulla cui linea si colloca il recente disegno di legge proposto dall’Assessore alla Cultura della Regione Puglia Massimo Bray in materia di censimento, inventariazione e valorizzazione dei Beni Immateriali della Puglia.

L’edizione 2021 di “Mònde” dunque si interrogherà, attraverso momenti di riflessione e dibattito, sul ruolo e sul contributo che può rivestire il mezzo audiovisivo nelle sue più diverse forme (dal documentario sociale ed antropologico al cinema di finzione, fino alle riprese amatoriali e ai filmini di famiglia), nel momento in cui ambisce a farsi custode e sentinella di un patrimonio, quello immateriale, altrimenti ed inevitabilmente destinato a corrompersi, snaturarsi o a cadere nell’oblio. Un nobile intento perseguito quotidianamente da “MAD – Memorie Audiovisive della Daunia”, soggetto ideatore e organizzatore di tutte le edizioni di “Mònde”, attraverso l’attività di archiviazione delle “memorie audiovisive” del territorio della Provincia di Foggia.

Su questo stesso percorso si inserisce anche la collaborazione, fin dalla prima edizione, tra “Mònde” e l’Archivio Storico Istituto Luce Cinecittà, nonché il patrocinio concesso quest’anno dall’Università degli Studi di Foggia (ai cui studenti del curriculum di Cultura Digitale dei Corsi di Studi in Lettere e Patrimonio e Turismo Culturale saranno rivolte iniziative inserite nella programmazione del festival). Senza dimenticare, infine, l’attività di Apulia Film Commission, soggetto produttore di “Mònde”, che investendo in produzioni originali e manifestazioni a sostegno della diffusione della cultura cinematografica, può considerarsi presidio e baluardo a difesa dell’identità e della cultura pugliese in tutte le sue sfumature ed espressioni.

Lo spot originale della quarta edizione della “Festa del Cinema sui Cammini”, realizzato da Luciano Toriello, sintetizza tutte queste premesse: un lavoro di montaggio e di giustapposizione, in un ininterrotto continuum dinamico ed emotivo, di immagini del passato e del presente della cultura popolare del Gargano, selezionate dall’infinito patrimonio dell’Archivio Storico Luce e dai cataloghi di “MAD - Memorie Audiovisive della Daunia”.

Nei prossimi giorni sarà svelato il programma della 4^ edizione di “Mònde” che prevede, come sempre, proiezioni, conversazioni, escursioni e camminate, masterclass, incontri, matinée e spettacoli.

“Mònde-Festa del Cinema sui Cammini” è un’iniziativa della Regione Puglia - Assessorato Industria Turistica e Culturale a valere sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - prodotta da Apulia Film Commission nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network con il contributo di Ente Parco Nazionale del Gargano e del Comune di Monte Sant’Angelo. Soggetto ideatore e organizzatore della manifestazione, per la Direzione artistica di Luciano Toriello, è MAD - Memorie Audiovisive della Daunia. Con il patrocinio di Università degli Studi di Foggia. Si ringrazia l’Archivio Storico Istituto Luce-Cinecittà.

L’evento è realizzato in collaborazione con: “Monte Sant’Angelo Francigena”, “MooVeng”, “Colibrì”.

Tutti gli aggiornamenti e le info sulle precedenti edizioni su http://www.mondefest.it/.

Scarica il comunicato stampa e il manifesto di Mònde 2021.