calcio a 5 - Azzurri Conversano, pubblicato il calendario: il 25 settembre esordio casalingo con l'Audace Monopoli 14/09/2021 Archiviate le prime due settimane di lavoro, gli Azzurri Conversano hanno ripreso ieri gli allenamenti in vista dei primi impegni ufficiali della stagione. A tal proposito nello scorso fine settimana i vertici della LND Puglia hanno reso noto il calendario del campionato regionale di serie C1 con la banda di mister Andrea Rotondo che il 25 settembre prossimo farà il suo esordio stagionale, in casa, contro l’Audace Monopoli. Una settimana più tardi, invece, capitan Sciannamblo e compagni faranno visita al Futsal Barletta con le sfida alternate tra casa e trasferta con Futsal Monte Sant’Angelo, Volare Polignano, Futsal Andria e Aradeo che chiuderanno un ottobre molto intenso. E intenso sarà anche il mese di novembre durante il quale ci sarà da fare i conti con New Taranto Calcio a 5 (casa), Barletta Calcio a 5 (trasferta nel turno infrasettimanale), Futbol Cinco Bisceglie (casa), Alta Futsal (trasferta), Futsal Noci (trasferta), fino a chiudere tra il 4 e l’11 dicembre il girone di andata con il match casalingo con il Futsal Brindisi e la sfida sul campo dell’Eraclio Barletta. Il girone di ritorno avrà invece inizio l’8 gennaio e si chiuderà il 2 aprile 2022 con la stessa successione di gare già elencate, a campi ovviamente invertiti.

Di seguito il cammino degli Azzurri Conversano giornata per giornata:

1^ giornata (and.: 25/09/2021 - rit.: 08/01/2022) AZZURRI CONVERSANO - Audace Monopoli

2^ giornata (and.: 02/10/2021 - rit.: 15/01/2022) Futsal Barletta - AZZURRI CONVERSANO

3^ giornata (and.: 09/10/2021 - rit.: 22/01/2022) AZZURRI CONVERSANO - Futsal Monte S. Angelo

4^ giornata (and.: 16/10/2021 - rit.: 05/02/2022) Volare Polignano - AZZURRI CONVERSANO

5^ giornata (and.: 23/10/2021 - rit.: 12/02/2022) AZZURRI CONVERSANO - Futsal Andria

6^ giornata (and.: 30/10/2021 - rit.: 19/02/2022) Aradeo - AZZURRI CONVERSANO

7^ giornata (and.: 06/11/2021 - rit.: 26/02/2022) AZZURRI CONVERSANO - New Taranto C5

8^ giornata (and.: 09/11/2021- rit.: 01/03/2022) Barletta C5 - AZZURRI CONVERSANO

9^ giornata (and.: 13/11/2021- rit.: 05/03/2022) AZZURRI CONVERSANO - Futbol Cinco Bisceglie

10^ giornata (and.: 20/11/2021 - rit.: 12/03/2022) Alta Futsal - AZZURRI CONVERSANO

11^ giornata (and.: 27/11/2021 - rit.: 19/03/2021) Futsal Noci - AZZURRI CONVERSANO

12^ giornata (and.: 04/12/2021 - rit.: 26/03/2022) AZZURRI CONVERSANO - Futsal Brindisi

13^ giornata (and.: 11/12/2021 - rit.: 02/04/2022) Eraclio Barletta - AZZURRI CONVERSANO