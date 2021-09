"Energie nascoste", fino al 21 settembre la personale di Roberto Tondi al Must di Lecce 14/09/2021 “ENERGIE NASCOSTE”, FINO AL 21 SETTEMBRE

LE IMMAGINI UNICHE DI ROBERTO TONDI

ALLA OFF GALLERY DEL MUST-MUSEO DI LECCE





Continua fino al 21 settembre la personale di Roberto Tondi “Energie nascoste”, in esposizione alla Off Gallery del Must-Museo Storico della Città di Lecce (tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 10 alle 21).



“Energie nascoste” è il racconto visivo di come la Natura, in questo momento così profondamenteviolata, possa rivelarsi in tutta la sua forza e bellezza in modo inaspettato e inusuale. Lo ha fatto per esempio con le fotografie di Roberto Tondi, depositate in un sotterraneo scoperto per caso a 10 metri circa di profondità e trasformate in immagini spettacolari e sorprendenti grazie all’alchimia operata dagli elementi naturali in gioco in quella sede.

La tecnica si chiama “Stone Painting”, e in questo caso si è magicamente auto-applicata su una selezione di scatti fatti da Roberto Tondi in giro per il mondo dal 1989 al 2020: Gerusalemme, New York, Amsterdam, Londra, Parigi, Tokyo, Salento. Tutte immagini uniche e ottenute naturalmente, senza alcuna manipolazione, come accertato anche da una perizia condotta dall’Accademia di Belle Arti di Lecce.