Apricena (Foggia) - LA SCUOLA PITTA RIAPRE: BUON INIZIO ANNO SCOLASTICO A STUDENTI, INSEGNANTI, COLLABORATORI E FAMIGLIE 14/09/2021 Carissimi,

questa mattina, insieme all'assessore alla Pubblica Istruzione, Anna Maria Torelli, siamo stati al plesso scolastico NICOLA PITTA, dove ritorneranno a frequentare gli alunni della Scuola Elementare e i più piccoli della Scuola dell'Infanzia ARCOBALENO.

Il plesso è stato appena ristrutturato con fondi regionali, per l'efficientamento energetico. Cappotto termico, pannelli solari, nuova centrale termica, nuovi arredi, nuovi infissi e tanto altro.

Gli uffici comunali stanno lavorando su tutti gli altri plessi scolastici per consegnarli nel migliore dei modo al mondo della Scuola.

Voglio rasserenare tutti sul fatto che stiamo lavorando, in silenzio, anche sul plesso storico del TORELLI, contiamo a breve di riprendere i lavori anche lì. A giorni approveremo il progetto esecutivo per il miglioramento strutturale.

Faccio a nome nell'Amministrazione Comunale i migliori auguri di buon inizio di anno scolastico. A tutti, studenti, insegnanti, collaboratori e famiglie. Che sia un nuovo anno scolastico che ci riporti pian piano alla normalità. La presenza in classe è fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi. La pandemia ci ha allontanati, pian piano ci stiamo riavvicinando.

#VivaLaScuola



Il Sindaco di Apricena

Ing. Antonio Potenza