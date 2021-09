18 19 settembre - La Compagnia Licia Lanera in GUARDA COME NEVICA 3. I SENTIMENTI DEL MAIALE - Altamura (Bari) 18/09/2021 Masseria Scalera, Altamura (BA)

Sabato 18 e domenica 19 settembre, ore 20.30



“GUARDA COME NEVICA 3.

I SENTIMENTI DEL MAIALE”

Compagnia Licia Lanera



Per la prima volta nel territorio della città Metropolitana di Bari, ad Altamura, va in scena l’ultimo capitolo della Trilogia sugli autori russi che porta la firma registica di Licia Lanera.

Guarda come nevica 3. I sentimenti del maiale arriva con due repliche alla rassegna Tramedivita del TeatroPAT Puppets and Actors Theater a Masseria Scalera, ad Altamura (BA).



Sabato 18 e domenica 19 settembre, alle ore 20.30 a Masseria Scalera, Licia Lanera va in scena con Guarda come nevica 3. I sentimenti del maiale, insieme a lei, sul palco, il collega Danilo Giuva e una band rock, composta da chitarra e voce, batteria e basso.

Guarda come nevica 3. I sentimenti del maiale è l'ultimo spettacolo della trilogia Guarda come nevica, che ha cominciato il suo percorso nel 2018 con Cuore di cane, proseguendo poi nel 2019 con Il Gabbiano. Dopo aver affrontato il romanzo e la drammaturgia con Bulgakov e Cechov, ne I sentimenti del maiale Licia Lanera approccia l’opera di Vladimir Majakovskij.

La neve non cade più, è già caduta, e una spessa coltre bianca ricopre il palcoscenico. Nella neve c'è un divano, una rock band, un maiale appeso per le zampe che appena macellato, cola sangue, e due attori: Licia e Danilo.

I sentimenti del maiale è un ironico simposio sul tema del suicidio, dell'arte e dell'isolamento. È aprile, fuori esplode la primavera, ma i due sono chiusi in una stanza a leggere, a parlare, a giocare a recitare. A fare le prove. Di uno spettacolo o del loro suicidio.

Uno spettacolo che non si compie mai, in cui la morte di Majakovskij si fonde a quella di Ian Curtis e di un qualunque maiale. Licia Lanera si concentra sull'icona dell'artista maledetto, i suoi tumulti interiori, i suoi amori prepotenti, la paura di invecchiare, la sfida con la morte, l'orrore per la solitudine.

















GUARDA COME NEVICA 3. I SENTIMENTI DEL MAIALE

di Licia Lanera

regia Licia Lanera

con Danilo Giuva e Licia Lanera

chitarra e voce Dario Bissanti / batteria Giorgio Cardone / basso Nico Morde Crumor

luci Cristian Allegrini

fonica Francesco Curci

scene Riccardo Mastrapasqua

aiuto scenografo Silvia Giancane

costumi Angela Tomasicchio

assistenti alla regia Annalisa Calice e Caterina Filograno

co-produzione Compagnia Licia Lanera / TPE - Teatro Piemonte Europa / Festival delle Colline Torinesi



Durata dello spettacolo 60 minuti



Sabato 18 e domenica 19 settembre 2021, ore 20.30

Masseria Scalera, Via Cassano delle Murge, 522, Altamura (BA)

Biglietto unico a €10

Prenotazione obbligatoria al 3280046536 | info@teatropat.com